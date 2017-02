Dragnea: Nu are de ce să fie un conflict între mine şi Sorin Grindeanu. Are susţinerea mea totală

„Am venit separat pentru că eu am venit de la mine, de la birou, şi dumnealui a venit de la Guvern”, a explicat Liviu Dragnea, întrebat de ce nu a venit împreună cu premierul Sorin Grindeanu la şedinţa grupurilor reunite.

Chestionat dacă există un conflict între el şi Sorin Grindeanu, liderul PSD a răspuns negativ: „Nu, nu are de ce să fie. Am spus şi astăzi la grup, am spus şi aseară, are susţinerea mea totală premierul Grindeanu şi actualul Guvern”.

Dragnea a ţinut să precizeze că nu el a anunţat abrogarea OUG de modificare a Codurilor penale, el doar prezentând câteva propuneri pentru detensionarea situaţiei.

„Eu nu am anunţat abrogarea Ordonanţei, ştiu exact ce-am spus, am spus că voi face câteva propuneri de detensionare printre care poate fi chiar eventuala abrogare a ordonanţei, dar că decizia finală va fi luată de Guvern”, a subliniat Liviu Dragnea.