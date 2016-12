Dragnea, mesaj pentru un coleg în şedinţa restrânsă a Camerei Deputaţilor: Nu este sănătos să vorbiţi cu gura plină şi, de obicei, se vorbeşte la microfon

Şedinţa a început cu Liviu Dragnea criticându-l pe un coleg din PSD, deputatul Mircea Drăghici: „Domnule Drăghici, rugăminte: nu este sănătos să vorbiţi cu gura plină şi de obicei se vorbeşte la microfon, dacă nu exagerez eu”. Apoi, acesta a atras atenţia asupra unui articol din Codul penal, referitor la conflictuld e interese.

„Există art. 301, dacă nu greşesc, din Codul penal – conflictul de interese – care poate pune sub semnul întrebării sau poate pune sub incidenţa Codului penal angajările la cabinetul parlamentar.

S-a tot discutat despre acea prevedere aberantă din acel articol în care se spune că, dacă ai avut un consilier la cabinet într-un mandat trecut, dar şi la primul mandat de parlamentar ai avut o funcţie sau îţi aduci şoferul, este acolo o prevedere în care este închisoare de la 1 la 5 ani. Vreau să faceţi o adresă, pe care să o trimit mâine, să îi cerem procurorului general să ne spună dacă în interpretarea acelui articol astfel de cazuri intră sub incidenţa lui. Şi vreau să fac acest anunţ şi mâine în plen ca să le cer tuturor colegilor să nu se grăbească cu aceste angajări“, a afirmat Dragnea.

Ulterior, Nicuşor Dan a ridicat problema componenţei şi conducerilor comisiilor de specialitate, fiind nemulţumit de repartizarea făcută. Responsabil pentru explicaţii suplimentare a fost lăsat Florin Iordache, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.





„Votul este mai tare ca glonţul“

„Fac un remember. Eu am condus ultimul Birou permanent al fostei conduceri a Camerei Deputaţilor, unde am invitat toate conducerile grupurilor parlamentare pentru o discuţie la mine în birou şi am avut o discuţie preliminară şi cu dumneavoastră şi aţi venit şi dumneavoastră la începutul discuţiei. Şi au venit şi am avut discuţie cu toate grupurile parlamentare, începând cu Grupul PNL, UDMR, PMP, USR şi Minorităţi. Este domnul Zisopol. Şi acolo în funcţie de ponderea fiecărui grup parlamentar în funcţie de numărul membri este un calcul matematic şi puteţi să îmi daţi şi mie protocolul semnat? Pe care şi dumneavoastră vi l-aţi însuşit şi dumneavoastră când aţi văzut că nu puteţi obţine o anumită comisie v-aţi ridicat şi aţi zis că în condiţiile acestea nu este negociere. Cu tot respectul stimate coleg, parlamentarismul înseamnă o anumită majoritate şi votul este mai tare ca glonţul. Atâta timp cât noi am avut voturi şi toţi ceilalţi prin înţelegere am obţinut numărul de comisii, preşedinţii de comisii, vicepreşedinţi, secretari, potrivit numărului de voturi în Parlament la fel şi dumneavoastră, potrivit algoritmului, aveţi … îl are şi colega dumneavoastră. În aceste condiţii fiecare grup parlamentar a primit … , modul în care dumneavoastră aţi pus problema cu Comisia de IT are mai puţină importanţă, din punctul nostru de vedere are la fel de multă importanţă, negocierea nu v-a convenit, asta este, mergem înainte stimate coleg. Toate grupurile parlamentare au acceptat, este poziţia dumneavoastră, mulţumesc“, a fost explicaţia lui Iordache pentru Nicuşor Dan.

Spre sfârşitul şedinţei, LiviuDragnea a cerut ca înainte de începerea sesiunii parlamentare din februarie să mai fie purtate discuţii privind unele componenţe ale comisiilor. „Promisiune în scris din partea dumneavoastră că reluăm în februarie comisiile?“, a fost întrebarea deputatului USR Cristian Ghinea pentru Liviu Dragnea. „Eu nu dau promisiuni scrise în cazurile acestea. Este cuvântul meu şi atât, pe care îl puteţi folosi oricând public, că nu vă opreşte nimeni, dacă eu nu respect un angajament“, a fost răspunsul scurt al lui Dragnea.