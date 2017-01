Dragnea, despre proteste: Nu am înţeles exact care este supărarea

Liviu Dragnea a declarat faptul că nu înţelege motivele protestelor îndreptate împotriva graţierii.„Eu nu am înţeles exact care este supărarea. Pe de-o parte este preşedintele CEDO care spune public că România trebuie să ia măsuri după modelul Italiei, pe de altă parte, nu am înţeles, ideea că s-ar putea face o ordonanţă de modificare a Codului penal pentru punerea în acord a deciziilor Curţii Constituţionale. Dacă nici deciziile Curţii nu mai sunt importante, trebuie să decidem asta, dar împreună cu Curtea Constituţională. Pe de altă parte, eu am primit, şi colegii mei, mai multe mesaje directe şi mult mai multe indirecte de la susţinătorii PSD-ului care vor ca Guvernul să fie lăsat să îşi exercite prerogativele constituţionale pentru că ei au votat acest lucru. În sensul ăsta am văzut ce s-a întâmplat duminica trecută şi acum o săptămână ”, a rafirmat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

De asemenea, întrebat în ce decizie a CCR spune că trebuie limitat abuzul în serviciu doar la un anumit prag cu prejudiciu de 200.000 lei sau oricare prejudiciu, Liviu Dragnea a spus că în România nu mai există pedeapsă administrativă. „Păi avem vreo decizie de la Guvern? Vreau să vă spun o altă părere de a mea care nu vine de la un jurist. Am fost întrebat şi astăzi despre acel prag. Din păcate, după părerea mea, în România nu mai există pedeapsă administrativă, deci chiar nu mai există. Toată lumea vorbeşte pentru orice greşeală, la închisoare. Din ce am înţeles de la nişte jurişti care au analizat acest proiect, până la acea sumă nu înseamnă că nu păţeşte nimic. Înseamnă că acea sumă se recuperează, dar pe cale civilă”, a completat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Fiind întrebat dacă i se pare normală soluţia adoptării prin OUG a unor astfel de probleme care vizează Justiţia, liderul social-democraţilor a susţinut că miniştrii s-au inspirat de la tehnocraţi. „Eu cred că, în ceea ce priveşte Codul penal, s-au inspirat de la tehnocraţi şi nu am văzut dezbateri atunci nici în sală, nici în stradă că s-a modificat Codul penal în vreo 60, 70 de puncte”, a răspuns preşedintele PSD.

Tăriceanu, despre proteste: E un model revoluţionar

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, că are „îndoieli“ cu privire la reprezentativitatea şi legalitatea protestelor pe tema graţierii, considerând că ar fi un „model revoluţionar“ de democraţie cel în care masele sunt chemate să aprobe prin urale şi ovaţii problemele de interes ale ţării.

„Trebuie să hotărâm ce fel de democraţie avem: dacă recunoaştem legitimitatea votului sau nu şi considerăm că manifestaţiile din stradă trebuie să înlăture legitimitatea votului. Atunci înseamnă că nu mai facem alegeri şi conducem după un alt model, care este modelul revoluţionar. Chemăm masele largi populare să aprobe eventual, nu ştiu, prin urale şi ovaţii“, a spus Tăriceanu.