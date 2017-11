„Deputatul AKM“, avertisment pentru hoţii care i-au furat bolidul de 140.000 de euro: Proiectele legilor Justiţiei sunt la mine

„Era cât pe ce să îmi fure şi semnăturile pe Legile Justiţiei, numai că am avut aşa o inspiraţie mergând spre scara blocului şi am zis să le iau, să mă mai uit un pic pe ele şi nu le-au putut lua. Îi rog pe hoţii profesionişti care mi-au luat maşina să îmi aducă maşina, că legile sunt la mine. (...) Eu nu mai cred în coincidenţe! (...) Anul trecut am crezut că un nebun s-a dus exact la maşina mea, (...) i-a plăcut şi a tras opt gloanţe că deranjez eu uneori. De data asta, chestia asta nu o mai cred, pentru că s-a întâmplat exact când eu am venit cu aceste modificări ale Legilor Justiţiei, Codului penal şi Codului de procedură penală", a spus deputatul Cătălin Rădulescu, citat de Agerpres