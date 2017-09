Deputat PNL: Ieri, la Senat, nu mai puţin de 10 comisii începeau în acelaşi timp. Ce faci dacă eşti membru în două comisii? Te clonezi? E bătaie de joc

„Întregul program de funcţionare a comisiilor din Camera Deputaţilor şi Senatul este o bătaie de joc. Problema principală este aceea că, dacă faci parte din două comisii, de cele mai multe ori, acestea se suprapun. Pot doar să intuiesc că, profitând de superioritatea numerică şi ştiind că nu ne putem dedubla, PSD ştie că, matematic, are mai multe şanse să îşi treacă de comisii proiectele de lege şi să le respingă pe cele ale PNL. De exemplu, aşa cum se poate observa şi în programul pe care îl pun la dispoziţia opiniei publice, ieri, la Senat, nu mai puţin de 10 comisii îşi începeau şedinţele la ora 13.00. Dacă faci parte din două comisii care îşi încep programul la ora 13.00, respectiv 13.15, cum procedezi? O altă soluţie improvizată este aceea de a discuta pe repede înainte proiectele de lege de la nivelul comisiilor: o bună parte a şedinţelor nu durează mai mult de 20-30 minute. Lipsa de seriozitate este o altă problemă: ieri, în calitatea mea de membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului am fost convocat, împreună cu colegii mei, pentru o şedinţă comună cu alte două comisii, dar în momentul în care ne aflam în sală, am fost anunţaţi că birourile permanente reunite s-au răzgândit în privinţa organizării şedinţei. Nu putem pretinde că suntem revoltaţi în privinţa gradului mic de încredere pe care îl au românii în instituţia Parlamentului în aceste condiţii”, susţine Laurenţiu Leoreanu.



„La ora actuală, prin modul în care a decis organizarea comisiilor, conducerea Parlamentului - asigurată de majoritatea PSD-ALDE - nu face altceva decât să încurajeze chiulul. Înţeleg că sunt mai grăbiţi să se războiască cu justiţia, să inventeze comisii de anchetă, să dea ordonanţe de urgenţă noaptea, să ameninţe profesorii, dar le solicit, pe această cale, să nu îşi mai bată joc de instituţia Parlamentului şi de alegători şi să trateze cu seriozitate dezbaterile din comisii asupra proiectelor de lege. Bilanţul meu, dar şi al altor colegi arată că tratez cu seriozitate activitatea parlamentară şi, de aceea, solicit conducerii Parlamentului să ia măsuri pentru modificarea programului celor două Camere, astfel încât să nu mai dezbatem pe fugă proiectele de lege, iar cei care sunt membri în două comisii să poată ajunge la ambele şedinţe de comisie. Sau poate vor să dea o lege prin care să legifereze clonarea”, arată liberalul.