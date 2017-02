Pentru că, în spatele criticilor, se ascund mereu dorinţe şi nevoi ale societăţii care, te-a delegat să o reprezinţi, atunci când te-a votat. Şi trebuie să recunoaştem că actuala coaliţie guvernamentală a primit acest mandat pentru a guverna România. Ideea că li se contestă dreptul de a forma guvernul este, în cel mai bun caz, o dezinformare. Nu le-a contestat nimeni acest drept, ba dimpotrivă, numeroase voci ale societăţii au declarat, în mod responsabil, că revendicarea străzii nu se referă la mandatul actualei coaliţii guvernamentale, ci la modul în care ea a înţeles să abuzeze mandatul pe care cetăţenii, cu bună credinţă, i l-au oferit pe 11 decembrie. Aşadar, ce cer cetăţenii care protestează actualei majorităţi guvernamentale şi guvernului în funcţie?

Li se cere să respecte principiile democratice şi transparenţa în actul de guvernare. Nicio putere politică nu poate să îşi folosească mandatul pe care îl primeşte pentru interese particulare sau de grup. Votul din decembrie 2016 nu este un vot pentru albirea dosarelor lui Liviu Dragnea, nu este un vot pentru administrarea arbitrară şi clientelară a României. Este un vot care a crezut într-un program şi în nişte promisiuni care nu cuprindeau anularea luptei anticorupţiei şi legiferarea hoţiei instituţionalizate.

În aceste zile în care adevărul devine secundar şi populismul e tot mai prezent în viaţa noastră, România a demonstrat întregii lumi că are puterea de a da un exemplu.

Aş vrea să fac o menţiune specială în acest punct pentru cei care protestează în faţa Palatului Cotroceni. Trecând peste conflictul politic pe care îl au cu preşedintele Iohannis, aş vrea să le spun că şi ei, ca şi cei care protestează în faţa sediului Guvernului, cer acelaşi lucru: o României funcţională, capabilă să asigure cetăţenilor ei siguranţa zilei de mâine. Tonul şi cuvintele sunt diferite, dar ideile sunt aceleaşi. Nu vă lăsaţi păcăliţi de false conflicte, noi toţi suntem victimele aceloraşi acte de corupţie instituţionalizată, care au devalizat constant statul român şi l-a împiedicat să aibă puterea de a-şi proteja cetăţenii. De data aceasta fără nicio discriminare de rasă, sex, vârstă sau condiţie socială. Toţi suntem victimele corupţiei generalizate, pe care prin actele săvârşite în ultimele săptămâni, acest guvern încearcă să o prelungească şi să o întărească.

La fel de puternică este cererea celor care protestează în ceea ce priveşte dimensiunea europeană şi transatlantică a României. În aceste zile în care adevărul devine secundar şi populismul e tot mai prezent în viaţa noastră, România a demonstrat întregii lumi că are puterea de a da un exemplu. Suntem cei care dau speranţă Europei şi lumii civilizate că lupta cu minciuna nu este inutilă. Domnule Grindeanu, nu vă lăsaţi purtat într-o direcţie care vă va face să fiţi menţionat în paginile negre ale istorie. Deja aţi făcut suficient rău României când ministrul dumneavoastră de externe s-a răstit la ambasadele ţărilor partenere şi când a susţinut oficial că partenerii noştrii europeni şi transatlantici nu sunt în stare să se informeze şi sunt în contact cu armatele de dezinformatori din pieţele României. Domnule Grindeanu, dacă veţi rămâne Prim Ministru după această zi, veţi înregistra o victorie pentru orgoliul colegilor dumneavoastră din conducerea coaliţiei guvernamentale, dar va fi o înfrângere pentru România. Nu uitaţi că nimeni nu v-a mandatat să puneţi România în dezacord cu drumul ei european. Discursurile pe care mulţi dintre colegii dumneavoastră le propagă, cu regularitate, arată o tot mai virulentă retorică anti-europeană. Nu susţineţi această retorică şi respectaţi voinţa poporului român de a rămâne în Europa.

În ceea ce îi priveşte pe parlamentarii PSD şi ALDE, aveţi tot dreptul să fiţi în Parlamentul României, aşa cum acelaşi drept îl au şi celelalte partide care au primit voturi suficiente, pentru că cetăţenii acestei ţări au ales să îşi exprime democratic acest drept. Dar nu uitaţi că sunteţi acolo pentru a lucra spre binele acestor cetăţeni şi nu pentru interesul dumneavoastră particular. Şi, mai ales, nu uitaţi că sunteţi în Parlament pentru a le respecta şi a le apăra dreptul tuturor cetăţenilor de a fi ceea ce doresc să fie şi să poată spune ceea ce doresc să spună. Cetăţenii României pot fi corporatişti sau bugetari, aşa cum, cei pe care viaţa şi condiţiile economice îi pun în situaţii defavorizante, sunt asistaţi sociali. Nu avem dreptul de a face diferenţe între ei şi nu avem sub nicio formă dreptul de a-i învrăjbi. Am auzit multe discursuri dispreţuitoare la adresa uneia sau alteia din aceste categorii. EI bine, toţi suntem români. Şi unii, şi alţii. Atunci când unii dintre noi se cred mai români decât ceilalţi înseamnă că ne-am înţeles greşit rolul social şi îndatoririle pe care le avem unul faţă de celălalt.

Fiecare dintre noi are dreptul de a greşi, dar niciunul dintre noi nu are dreptul de a persista în greşeală.

Dacă guvernul Grindeanu îşi va încheia mandatul în aceste zile, acest lucru nu este o ruşine sau o înfrângere. Fiecare dintre noi are dreptul de a greşi, dar niciunul dintre noi nu are dreptul de a persista în greşeală. Faptul că aţi fost votaţi de acei cetăţeni care au ales PSD sau ALDE, nu vă face mai puţin responsabili în faţa celorlalţi, indiferent de opţiunea lor. Faptul că atât de mulţi oameni au ales să protesteze la adresa derapajului guvernamental, nu vă face pe dumneavoastră mai puţin responsabili în faţa lor, pentru simplu fapt că poate sunt votanţii altui partid. Aşa cum toţi cetăţenii sunt egali în faţa votului, aşa şi toţi parlamentarii sunt egal responsabili în faţa fiecărui cetăţean din această ţară, indiferent de opţiunea sa politică.

Şi dacă moţiunea nu va cădea la vot, poate Sorin Grindeanu îşi va găsi un strop de ruşine şi va demisiona pentru că nu poţi să fii Prim Ministrul unui guvern care nu îţi poartă numele. Cu cât Guvernul Dragnea 1 ia sfârşit mai repede, cu atât mai bine pentru toată lumea.