Daea: Orban cutează să întineze speranţa românului de mai bine, printr-un act mizerabil şi iresponsabil

"Într-o zi ca aceasta, a Sfintei Înălţări, în care unii îşi plâng eroii, alţii se roagă pentru dreptate, iar cei mulţi trudesc fără răgaz pentru a scoate din palma de pământ blidul de hrană, se trezeşte un Orban care cutează să întineze speranţa românului de mai bine, printr-un act mizerabil şi iresponsabil", consideră Daea, care până acum s-a abţinut de la declarşaii politice, rezumându-se la cele care vizează domeniul agriculturii.

el califică drep tun gest murdar gestul liderului liberal şi regretă faptul că suntem contemporani cu astfel de personaje.

"Pur si simplu un gest murdar - altfel nu pot să calific „iniţiativa” acestui Orban - pe care numai „domn” nu pot să-l numesc. Păcat că suntem contemporani cu asemenea personaje care au îndrăzneala să se considere „oameni politici”. Într-un moment în care ţara are nevoie mai mult ca oricând de linişte, de eforturi susţinute şi respect reciproc pentru a putea construi în folosul statului şi în beneficiul tuturor, avem de-a face cu acţiuni care pur şi simplu îi descalifică din punct de vedere uman pe cei care se dedau lor", afirmă Petre Daea.

El se declară solidar cu colegii de partid.

"Am fost, sunt şi voi fi alături de colegii de partid, de conducerea sa, de liderul legitim al echipei executive şi cred că astfel de gesturi nu au ce căuta într-o societate civilizată. Păcat!", îşi încheie Daea mesajul.

Mai multe filiale PSD, dar şi miniştri au transmis joi comunicate în care critică demersul PNL.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o, printre altele, de înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Orban a spus că a depus o sesizare şi împotriva lui Liviu Dragnea, considerând că este o obligaţie morală a sa:

"Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte".

Întrebat despre acest demers, liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat la Buzău la manifesările prilejuite de Ziua Eroilor, le-a spus jurnaliştilor să nu îl pună să vorbească despre oameni care nu au nici o legătura cu eroii. Ulterior, liderul PSD a calificat plângerea drept ”o tentativă de lovitură de stat”, ”o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis şi a celor care îl susţin de a bloca un Guvern” şi a afirmat că orice persoană care susţine acest demers va fi complice la diferite infracţiuni.