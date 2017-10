Daea, despre secretul eficienţei sale: Sunt un bun român şi un suflet care arde pentru agricultura ţării româneşti. Eu sunt o carte citită

„Nu spun despre greşeli, le văd, le procesez şi caut soluţii. Nu o să mă auziţi dumneavoastră pe mine, cred că nu m-aţi auzit până acum şi nu mă veţi auzi vreodată arătând cu degetul o greşeală. Când vezi un lucru rău pus (...), îl iei lucrul respectiv şi îl transformi cu atenţie, cu grijă. Sunt un bun român şi un suflet care arde pentru agricultura ţării româneşti”, a declarat ministrul Agriculturii la Topoloveni, potrivit Agerpres.

Cum nu pune accent pe greşeli, ministrul Petre Daea a ţinut să explice care este totuşi secretul performanţei sale ministeriale, despre care spune că a fost în repetate rânduri apreciată de preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Astfel, cheia succesului, potrivit ministrului Agriculturii, ar fi munca grea.

„Muncind, fiind un om care toată viaţa a muncit, eu sunt o carte citită. Am 50 de ani de muncă, eu am muncit tot timpul. (...) Primii 31 de ani nu am avut o jumătate de duminică liberă. (...) Sper să mă ţină fizicul, mental cred că răspund la întrebările dumneavoastră, aşa că sunt într-o condiţie bună pe care vreau să mi-o păstrez, în folosul fermierilor de care sunt foarte mult legat şi pentru agricultura aceasta", a conchis Petre Daea.