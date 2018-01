Cum vede presa internaţională demisia lui Tudose, al doilea premier al PSD schimbat în numai şapte luni. „Consolidează puterea lui Dragnea“

Tensiunile dintre Tudose, învestit în iunie 2017, şi liderul PSD, Liviu Dragnea, au izbucnit săptămâna trecută, după ce premierul i-a cerut ministrului de Intene, Carmen Dan, o apropiată a liderului social-democrat, să demisioneze pe motiv că l-a minţit, însă ea a refuzat, potrivit Reuters.

„Votul de luni al liderilor PSD din Comitetul Executiv prin care i-a fost retras sprijinul politic lui Tudose consolidează puterea lui Liviu Dragnea, care de altfel l-a demis şi pe predecesorul lui Tudose, Sorin Grindeanu, prin moţiune de cenzură vara trecută", potrivit reuters.

AFP scrie că această criză politică din România s-a suprapus cu vizita istorică la Bucureşti a prim-ministrului japonez Shinzo Abe, care ar fi trebuit să fie primit marţi la Palatul Victoria. Este prima vizită a unui şef de Guvern japonez în România. De asemenea, România e văzut drept o ţară prinsă în mai multe „scandaluri de corupţie“.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seară, într-o conferinţă de presă susţinută după şedinţa Comitetului Executiv al partidului, că de această dată el nu va face nicio propunere pentru postul de premier, argumentul său fiind acela că are "o mână foarte proastă". „Se pare că eu am mână foarte proastă (...) Le-am spus colegilor mei astăzi că eu nu voi face nicio propunere. Prima dată, la Sorin Grindeanu, eu am făcut propunerea, ei au votat-o. La Tudose am avut o discuţie cu fiecare în parte, pe cine ar vede, pe cine n-ar vede (sic!). Mâine au nu voi face nicio propunere”, a explicat Dragnea.