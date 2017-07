Cum le închide Dragnea gura opozanţilor din partid: funcţii şi milioane de euro de la buget

Moţiunea de cenzură împotriva propriului Guvern şi desemnarea lui Mihai Tudose pentru funcţia de premier a stârnit destule critici în interiorul PSD, unele venind chiar de la oameni apropiaţi de Liviu Dragnea. Însă liderul PSD a curmat, pe moment, valul nemulţumirilor cu oferte de nerefuzat. Spre exemplu, unul dintre cei mai înverşunaţi social-democrtaţi împotriva Guvernului Tudose a fost, timp de câteva zile, senatorul Eugen Teodorovici. Fost ministru de Finanţe şi al Fondurilor Europene în guvernarea Ponta, Teodorovici i-a acuzat pe liderii PSD, imediat după învestirea Guvernului Tudose, că nici măcăr nu l-au consultat când au decis să lase Ministerul Fondurilor Europene în subordinea Ministerului Dezvoltării, deşi s-ar fi impus un portofoliu de sine stătător.

Potrivit unor surse din PSD, Teodorovici se aştepta să fie numit ministru, însă Dragnea s-a opus.

După câteva zile în care s-a războit cu propriul partid, Teodorovici a fost numit consilier onorific al premieurlui Tudose. „ Mulţi m-au întrebat de ce am acceptat o astfel de numire mai ales după ce numele meu a fost vehiculat şi aşteptat de foarte mulţi pentru funcţii cheie în Guvern şi, în special, pentru modul (total nejustificat spun unii!) în care am fost tratat de conducerea PSD. Consider că activitatea guvernamentală trebuie să se desfăşoare cu profesionişti capabili să ia decizii corecte, la momentul oportun şi, înainte de toate, exclusiv în interesul ţării“, a motivat Teodorovici decizia, arătând că încă nu s-a împcat cu faptul că n-a prins un fotoliu de ministru.

Surse din PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Liviu Dragnea a insistat ca Teodorovici să fie cooptat în Guvern, pe motiv că nu vrea să divizeze partidul, în condiţiile în care fostul ministru de Finanţe este unul dintre apropiaţii lui Victor Ponta. Iar funcţia de consilier onorific vine mănuşă pentru Dragnea: nici nu-i oferă putere lui Teodorovici, dar îi închide şi gura.

Dragnea a aplicat aceeaşi tactică şi cu Rovana Plumb, şi ea apropiată de Ponta. I-a oferit funcţia de ministru al Fondurilor Europene, dar a păstrat ministerul în subordinea lui Sevil Shhaideh, vicepremier şi ministru al Dezvoltării, unul dintre cei mai fideli oameni ai liderului PSD.

O tăcere de 4,2 milioane de euro

Alegerea lui Mihai Tudose, unul dintre anonimii PSD, pentru conducerea Guvernului a fost criticată şi de Marian Oprişan, preşesintele PSD Vrancea, unul dintre cei mai influenţi lideri din teritoriu. „De dragul partidului l-am votat pe Tudose. Să nu dea Dumnezeu să fie ziua trădarii PSD, a membrilor, simpatizanţilor PSD şi cetăţenilor României“, a fost mesajul pe care Oprişan i l-a trimis sociologului Marius Pieleanu în ziua în care Dragnea i-a găsit înlocuitor lui Grindeanu. SMS-ul a fost citit chiar de Pieleanu la Antena 3.

În prima săptămână de guvernare Tudose, Dragnea l-a împăcat şi pe Oprişan. Executivul a alocat suma de 19,3 milioane lei (4,2 milioane euro) pentru autorităţile locale din judeţul Vrancea, din Fondul de rezervă al Guvernului, pentru a organiza în vara acestui an Centenarul Primului Război Mondial - Vrancea eroică. Aproximativ 71% din aceşti bani vor fi folosiţi pentru „lucrări de interes public“, precum asfaltarea unui drum judeţean, construirea unui parc şi a două poduri. Acţiunile vor fi coordonate de CJ Vrancea condus de Marian Oprişan.

Grindeanu e încă şef la Timiş

Fostul premier Sorin Grindeanu este în continuare preşedinte al PSD Timiş, deşi Comitetul Executiv al partidului l-a exclus. Secretarul general al PSD Timiş, Adrian Negoiţă, a declarat, joi, pentru News.ro, că până în momentul în care la sediul organizaţiei nu va ajunge un act oficial privind excluderea din partid al lui Sorin Grindeanu, acesta rămâne membru al partidului şi preşedinte al filialei judeţene. „În partid, avem cazul Cătălin Ivan, care a fost exclus acum doi ani, dar nici până acum nu e nimic oficial”, a declarat Negoiţă.

Mai mârâie încă doi baroni

Surse din PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Liviu Dragnea mai are de liniştit doi oameni din partid: Nicolae Bădălău şi Paul Stănescu. Primul este preşedinte exectiv al partidului, a doua funcţie din PSD, dar nu poate să-l înghită pe Tudose. Al doilea, Paul Stănescu, baron de Olt, este bun prieten cu Dragnea, dar chiar şi aşa s-a opus numirii lui Tudose în fruntea Guvernului.