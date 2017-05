Cristian Buşoi, despre alegerile locale din 2016: A fost o situaţie nefericită, un sabotaj la adresa candidaturii mele

Într-o conferinţă de presă care a avut loc, joi, la Timişoara, Cristian Buşoi, candidatul la funcţia de preşedinte al PNL a declarat că în cazul în care candidatura sa la Primăria Capitalei ar fi fost susţinută „total şi fără rezerve“, liberalii ar fi obtinut un scor electoral mult mai mare.

„Acolo a fost o situaţie nefericită, un sabotaj la adresa candidaturii mele. PNL a ajuns într-o situaţie delicată de a avea patru candidaturi succesive care a inoculat bucureştenilor că nu ne dorim foarte tare primăria. Nu exista nicio garantie că dacă ar fi rămas candidatura mea, pentru care am făcut acţiuni de precampanie, am fi câştigat Primăria Capitalei. Cred că dacă conducerea centrală ar fi susţinut total şi fără rezerve candidatura mea, nu am fi ajuns la un scor de 11% cât am avut la alegerile locale. Cred că din acea lecţie avem cu toţii lucruri de învăţat şi cu convingerea că putem câştiga în mare parte electoratul pierdut în Bucureşti, am decis să candidez acum (la preşedinţia PNL, la nivel naţional - n.r.)“, a declarat Cristian Buşoi, citat de News.ro.

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a spus că a fost „o situaţie jenantă“ ce s-a întâmplat la locale în Bucureşti. „PNL a ajuns într-o situaţie jenantă când în precampanie a schimbat patru candidaţi la o funcţie atât de importantă cum e cea de primar al Capitalei. Au fost greşeli crase care s-au răsfrânt şi în teritoriu. Una dintre greşeli a fost modul în care s-a procedat la candidatura de primar general al Capitalei şi a doua mare greşeală a fost că partidul a fost pus să numească un candidat de preşedinte al Consiliului Judeţean, deşi acesta nu e ales prin vot direct, ci de către consilierii judeţeni şi astfel s-au creat tabere în partid. Evident că cei nemulţumiţi s-au revoltat, au ieşit în mass-media care a jubilat în acea perioadă. Dar trecutul este trecut, noi să tragem învăţămintele din erorile făcute şi să ne străduim să fim mai raţionali, mai ponderaţi şi să nu ne jucăm când luăm decizii majore”, a declarat liderul PNL Timiş.