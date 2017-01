Cozmin Guşă: Proiectul amnistiei ar trebui discutat cu seriozitate. Este necesar

„Nu poţi restarta mediul de afaceri cu vorbe. Amnistia fiscală nu înseamnă pierdere de bani. Scoţi bani din reeşalonări, din faptul că-i ierţi de greşeli contabile, devii prietenos cu mediul de afaceri care începe să spere - se va vedea în mai multe angajări, mai multă încredere. Trebuie să fim prietenoşi cu oamenii de afaceri”, a declarat Cozmin Guşă, în cursul unei emisiuni a Realitatea TV.

În ceea ce priveşte amnistia - eliberarea deţinuţilor -, consultantul politic susţine că este un proiect necesar. „Noi, pedepsindu-i atât de grav şi nerecuperând banii, am văduvit ţara de nişte contribuţii. Am prieteni la puşcărie. Oameni care au intrat acolo prin vâltoarea evenimentelor. Dacă ar fi în libertate după această lecţie de reeducare, ar putea să facă mult bine. Ar munci de drag. Ar fi mai buni. De ce să scoatem ce e rău din om?! Proiectul de amistie şi graţiere trebuie discutat cu seriozitate pentru a restarta această ţară care este în derivă. Trebuie să devenim duri după ce am iertat cu promisiunea îndreptării”, a mai spus consultantul politic.

În lui Guşă, PSD şi ALDE greşesc când nu-şi asumă acest proiect într-un mod serios. Românii sunt un popor tolerant. Prea tolerant. Suntem în derivă politică pentru că suntem toleranţi. Sunt oameni înrăiţi pentru că nu li se explică. Asta e calitatea noastră. PSD şi ALDE nu poate să meargă pe burtă. Să vină să spună despre acest proiect”, a precizat Guşă.