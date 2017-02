Nicuşor Dan are cu cine la Ilfov: un fost consilier al unor parlamentari traseişti

„Ai cu cine!“ Sloganul USR a fost pus în practică de participanţii la ce de-al doilea congres al organizaţiei USR Ilfov. Printre delegaţi s-au aflat foşti penelişti, pesedişti şi neocomunişti, unii cot la cot cu partenerii de viaţă, care au pus umărul la alegerea unui nou şef de filială.

Organizarea congresului, girată de Mihai Moldovan, membru în Biroul Naţional al USR, a avut numeroase deficienţe, fapt remarcat şi de mulţi participanţi. Conform acestora, cel mai grav lucru a fost faptul că s-a votat pe unde s-a putut, în special pe genunchi, în văzul colegilor. Statutul USR prevede vot secret, dar oamenii n-au ţinut cont de această reglementare, iar Mihai Moldovan nu a părut deranjat de acest lucru. „Votul nu a fost unul care poate fi descris ca secret. Am votat fiecare pe unde am putut. Se putea vedea ce votează colegii, mai mult, unele filiale aveau stabilite preferinţele şi stăteau unul lângă altul pe scaune când completau buletinele de vot. Nu ştiu dacă se verificau să fie siguri că nu încalcă vreo înţelegere, dar sentimentul a fost că au venit deja montaţi. O altă problemă a fost la prezentarea proiectelor, unde în mod clar unul dintre candidaţi a avut alocat un timp mai scurt decât ceilalţi“, a povestit Ovidiu Popescu, unul dintre delegaţi. Mai mult, conform unor alte relatări, unii dintre votanţi şi-au demonstrat fidelitatea arătându-le candidaţilor buletinele de vot (mă rog, nişte hârtii fără antet sau număr de înregistrare). Doar e transparenţă! Apropo de transparenţă, accesul presei a fost interzis, informaţiile însă s-au strecurat pe filmuleţe postate pe internet şi în relatările participanţilor, iar pe baza acestora am putut face această prezentare.

Au fost patru candidaţi: Ciprian Necula (Popeşti-Leordeni), Alexandru Moldovan (Buftea), Marius Marin (Bragadiru) şi Dorel Mărgărit (Chiajna). Ultimul, un personaj însorit, care în loc de program politic a povestit delegaţilor ceva gen „Amintiri din copilărie“ în variantă personală. Pardon, a avut şi o propunere primită cu urale de cei prezenţi: ieşire la picnic organizată de partid.

Facem acum o paranteză, pentru că merită punctat un lucru pentru a înţelege evoluţia votului. Este vorba despre algoritmul greu de înţeles după care s-a decis numărul delegaţilor. Din totalul de 40 de delegaţi, 10 au fost din filiala Popeşti-Leodeni, adică 25%. Această filială a luat în alegerile parlamentare 3.000 de voturi şi a avut 10 delegaţi, în timp ce Buftea a luat tot 3.000 de voturi şi a avut trei delegaţi. Este evident cine a pornit în alegeri cu aceleraţia la maximum.

Mai experimentatul politic Ciprian Necula, care la nici 30 de ani se află la al doilea partid în cariera sa, a învins. Despre experienţa politică a acestuia am scris mai sus, de menţionat că a fost şi preşedintele Organizaţiei Studenţeşti PNL Iaşi, despre experienţa profesională las actele depuse de el să vorbească. Se pare că maximul său profesional a fost atins în perioada când îndeplinea funcţia de consilier al unor traseişti politici. În mediul privat, acolo de unde îşi trage seva USR, nu prea a performat dacă ţinem cont de venitul său din 2015, făcut public în declaraţia de avere pe care a completat-o în calitate de candidat la alegerile parlamentare. În 2015 era „specialist în marketing“, cu un venit de 1.700 de lei pe lună. Acesta este noul lider al USR Ilfov, omul care va trebui să se bată, politic vorbind, cu fostul său coleg de partid, Marian Petrache şi cu baronul pesedist Florian Pandele. Mai mult, cel care a devenit imaginea USR Ilfov va avea un cuvânt greu de spus inclusiv la viitorul Congres al USR, unde filiala din Ilfov va avea, conform unor surse, 10 delegaţi. Cu un astfel de atu în mânecă, Ciprian Necula va negocia cu diverşi lideri USR un sprijin reciproc pentru accederea în Biroul Naţional sau la funcţii reprezentative.

Printre politicienii de judeţ ai USR Ilfov sunt câţiva care merită menţionaţi, deoarece au influenţat alegerea lui Necula şi au un trecut care merită prezentat. Începem cu liderul filialei Pantelimon, Lucian Zelincă, fost membru al Partidului Democraţiei Sociale, un partid neocomunist format de foştii activişti de partid Octav Cozmâncă, Tudor Mohora, Ion Sasu şi ultimul secretar general al UTC, Ion Toma, formaţiune care a fost preluată în 2016 de Marian Vanghelie după plecarea lui din PSD. Zelincă a avut chiar ambiţii europarlamentare în partidul neocomunştilor, fiind prezent pe listele electorale din 2014. Nu e greu de presupus pe cine a susţinut fostul PDS-ist: bineînţeles pe fostul penelist Ciprian Necula.

La congresul USR Ilfov a fost prezent şi cuplul Călinescu, el preşedinte la Bragadiru, ea fost membru PSD. Nici la ei nu a fost greu să-şi aleagă preferatul. De fapt, doar domnul Călinescu a avut drept de vot, partenera de viaţă a încercat doar să-l pună la punct pe Alexandru Moldovan cu întrebări răuvoitoare. În al doilea tur, după ce colegul din Bragadiru, Marius Marin, a pierdut balotajul cu Alexandru Moldovan, Călinescu, şi toţi colegii din filiala locală, s-a orientat către Ciprian Necula. În fond, între PNL şi PSD există vreo diferenţă?

În eşenţă, conform relatărilor unor participanţi, votul s-a dat pe preferinţe, aranjamente şi pe apartenenţa la filiale. Programele prezentate n-au contat. Cei mai bine organizaţi fiind cei de la Popeşti-Leordeni, care, aliaţi cu Pentelimonul, l-au propulsat cu 14 voturi pe Ciprian Necula pe primul loc în turul întâi. Locul doi, la egalitate cu 12 voturi, au fost Alexandru Moldovan şi Marius Marin. Dorel Mărgărit, cel devenit un Ion Creangă ad-hoc, a luat două voturi (sic!). La balotaj, spun unii dintre cei prezenţi, oamenii lui Necula l-au votat pe Alexandru Moldovan, pentru a scăpa de Marius Marin, care avea toate şansele să câştige runda finală (unde ar fi avut sprijinul filialelor din Chiajna, Bragadiru, Buftea şi Corbeanca). Finalul, previzibil: Ciprian Necula a luat 22 de voturi, Alexandru Moldovan, 16. De menţionat, că unul dintre cei care au pus umărul la acest rezultat a fost Jan Cardon, fostul preşedinte al USR Ilfov. Acesta s-a mulţumit să candideze doar pentru un post de „vice“. Jan Cordon a pus în dificultate USR prin atitudinea sa din timpul mitingurilor de săptămâna trecută. Mai precis, în noaptea de 31 ianuarie, după ce Guvernul Grindeanu a votat abominabila OUG privind modificarea Codului Penal, preşedintele de atunci al USR Ilfov s-a năpustit cu alţi doi-trei bezmetici să rupă gardul de la Guvern. Gestul său iresponsabil a fost potolit repede atât de jandarmi, dar, mai ales, de o parte dintre manifestanţii care veniseră să protesteze paşnic. În fine, la congres, atitudinea civică al lui Jan Cardon a fost răsplătită de colegii de partid care l-au ales vicepreşedinte.

Am încercat să obţinem o poziţie oficială referitoare la situaţia din Ilfov de la secretarul general Cristi Ghica. Fără rezultat. Nici demersurile făcute la Ioana Lupea, un apropiat colaborator al preşedintelui USR Nicuşor Dan nu au avut succes. Poate alţi colegi din presă, cum ar fi cei de la Antena 3 sau RTV vor fi priviţi cu mai multă consideraţie de către liderii USR.

Cum era de aşteptat, rezultatul a produs şi demisii. Alexandru Moldovan, fost candidat la Senat, a anunţat, imediat după alegerile la funcţia de preşedinte USR Ilfov, că va părăsi partidul. De fapt, a reconfirmat un lucru pe care îl anunţase: dacă fostul penelist Ciprian Necula ajunge în fruntea USR Ilfov, el pleacă. Este posibil ca gestul său să fie urmat şi de alţi userişti.

Aceasta este povestea tristă a congresului judeţean al unui nou partid, unde vechile metehne s-au cuibărit bine. Aduse de tot felul de „foşti“ de la alte partide, metodele politice verificate în PNL, PSD şi Partidul Dreptăţii Sociale sunt foarte uşor de aplicat printre naivii din USR. Ce a dus la acestă situaţie? Naivitatea? Indolenţa? Jocurile de culise între candidaţi cu ştate mai vechi într-ale politicii? Posibil, dar nici nu mai contează. Rezultatul este unul dezamăgitor, iar imaginea USR de „altfel de partid“ se deteriorează. Dacă „Ai cu cine!“ înseamnă pentru USR că vom avea politicieni ca la Ilfov, mai bine deloc.