Clotilde Armand pledează pentru intrarea lui Cioloş în USR şi trimite o săgeată către Nicuşor Dan

„ În USR avem nevoie şi de oameni cunoscuţi, noi creştem în continuare şi avem nevoie de ajutor pentru ceea ce vrem să fim, forţa numărul 1 de opoziţie în România”, a subliniat Clotilde în mesajul video transmis pe Facebook.

De asemenea, consilierul USR a vorbit şi despre „lupta din partid”, care nu ar trebui să-i nemulţumească pe membri, căci este semnul unei creşterii.

„Membrii actuali nu trebuie să fie dezamăgiţi de lupta ce se duce acum în partid. Este dificil ca un partid cu un singur lider să devină unul cu mai mulţi lideri. Foarte multe partide au eşuat la această etapă de creştere, dar noi, într-un mod democratic, vom trece peste această etapă”, precizează consilierul general în acelaşi mesaj.

Vice-preşedintele USR a realizat şi o analiză a situaţie în care se găseşti partidul, situaţie care „are nevoie de multă înţelepciune” pentru a fi rezolvată.

„Lăsând la o parte poziţia mea de vice-preşedinte USR, am încercat să privesc din exterior şi să analizez situaţia actuală din partid. Am ajuns la două concluzii. Cei aflaţi la putere abia aşteaptă să ne destrămăm, cei aflaţi în opoziţie la fel. USR are datoria morală faţă de cei care au ales acest partid să nu se destrame, să nu dispară, să lupte cu cei care sunt adevăraţii duşmani, nu cu cei care îi sunt prieteni sau apropiaţi. Avem nevoie de multă înţelepciune.”

Clotilde Armand a ţinut să clarifice şi faptul că nu va părăsi USR, de vreme ce nu a intrat în politică şi în partid pentru prietenii sau pentru funcţii, ci pentru „toţi oamenii din jurul ei şi pentru a face altfel de politică în România”.

„Nu sunt parlamentar, nu am venit în Bucureşti pentru funcţii, pentru prietenii, ci pentru cetăţenii din Sectorul 1. Nu-mi voi da demisia, nu voi fi dată afară”, a mai susţinut Clotilde Armand.



Clotilde, în opoziţie cu Nicuşor Dan

Pe fondul discuţiei legate de posibila venirea a lui Dacian Cioloş în USR, în interiorul partidului s-au formulat două tabere. Dacă Clotilde Armand susţine venirea în partid a „unor oameni cunoscuţi”, Nicuşor Dan, liderul USR, s-a opus intrării fostului premeir în USR. Intrarea lui Dacian Cioloş în partid, ar face să se vorbească de „partidul lui Cioloş“, nu de USR, declara acum câteva zile Nicuşor Dan.

„În clipă de faţă, brandul „Dacian Cioloş” este mai bine definit decât brandul USR. Din acest motiv USR va deveni pentru opinia publică „partidul lui Ciolos” şi prin asta va dispare imaginea de independenţa faţă de partidele vechi”, declara liderul USR într-un mesaj pe Facebook.