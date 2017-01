Ciprian Ciucu: Liberalii nu participă la şedinţa CGMB pentru demiterea Consiliului de Administraţie al RATB

"Gabriela Firea, a convocat de pe azi pe mâine Consiliul General pentru a demite actualul Consiliu de Administraţie (CA) al RATB şi a-l înlocui cu un altul. Motivul... «pentru că nu a luat măsurile necesare pe vreme rea». Şi o supărare suplimentară este că Directorul general a plecat în concediu fără să o anunţe", a scris consilierul PNL pe Facebook.

El a precizat că demiterea Consiliului de Administraţie al RATB poate avea la bază fie o mişcare de imagine, fie înlocuirea actualilor membri ai CA cu "proprii oameni" ai primarului Capitalei.

"E bine să înţelegeţi câteva chestiuni de context. CA al RATB care nu-mi este cu nimic simpatic, fiind compus în principal din oamenii lui Robert Negoiţă (PSD) şi ai vechiului UNPR, ai lui Oprea, poate are vină că nu a pregătit din timp măsuri pentru iarnă... Dar ca să-l demiţi, nu-i nici o urgenţă. Să convoci Consiliul General de pe azi pe mâine (în 14 ore), pentru a demite acest CA, poate avea la bază doar două motivaţii:

(1) O mişcare de imagine, de PR, în forţă ca să arăţi că ALŢII sunt vinovaţii şi că vor plăti;

(2) Ancorarea în contextul curent şi înlocuirea actualilor oameni din CA cu proprii săi oameni.

Sau ambele de mai sus. Observ o schimbare la Firea şi nu e spre binele nostru, al bucureştenilor. E capabilă de mişcări rapide, politice, prin care să-şi atigă obiectivele personale", este mesajul lui Ciprian Ciucu.

El mai susţine că RATB este foarte importantăm având un buget mai mare decât al tot municipiului Braşov.

"Şi încă o observaţie. Convoacă CGMB (Gabriela Firea, n.r.) pentru demiterea CA al RATB deşi este nemulţumită că directorul general (cu care este în relaţii foarte bune) al RATB este în concediu. Dar nicio vorbă despre demiterea acestuia. Acestuia i-a dat prime de merit anul trecut. Totuşi, pentru că va numi un alt CA, provizoriu, în mai puţin de 24 de ore, este posibil ca mişcarea să fie planificată, trebuie să vină cu mai multe nume, cu înlocuitori. Şi tineţi mine, RATB este foarte importantă, are bugetul mai mare decât al tot municipiului Braşov", mai spune Ciuc.

Consilierul mai arată că liberalii au decis să nu se prezinte la şedinţa CGMB, deoarece nu văd unde este urgenţa.

"În ceea ce ne priveşte, noi liberalii, am decis să nu ne prezentăm la şedinţa de mâine (sâmbătă, n.r.) a CGMB. Nu vedem urgenţa, aşa cum explic mai sus. Sunt chestiunile lor, ei între ei se ceartă şi îşi reglează conturile. Dacă ar fi fost pe bune, ne-ar fi dat timp să propunem şi noi oameni competenţi. Dar pe aceştia trebuie să-i cauţi, să-i selectezi, să-i convingi, să-i prezinţi publicului, după aceea să-i votezi. În 14 ore... nu merci", a mai scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, vineri seară, că a convocat o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru sâmbătă dimineaţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării consilierilor generali demiterea Consiliului de Administraţie al RATB, pentru neîndeplinirea sarcinilor.

"Am convocat de îndată o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru mâine dimineaţă la 9.30 în care voi supune dezbaterii şi aprobării consilierilor generali demiterea Consiliului de Administraţie al RATB, pentru neîndeplinirea sarcinilor privind pregătirea Capitalei pentru vremea grea de iarnă pe care o depăşim în acest moment", a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei reproşează conducerii RATB că staţiile nu au fost curăţate vineri dimineaţă, că timpii de aşteptare au fost îndelungaţi, că nu au fost scoase mai multe autobuze pe traseu şi că directorul general al regiei şi-a luat concediu fără să anunţe.

"Am spus de la începutul mandatului că nu ne jucăm cu viaţa bucureştenilor, am spus că prioritatea noastră trebuie să fie confortul bucureştenilor şi turiştilor care vin în această perioadă în Capitală, că sunt un om deschis dialogului şi sprijin orice instituţie pentru a depăşi problemele pe care le are, dar nu fac rabat de la performanţă. Dacă am stabilit ieri foarte clar care sunt responsabilităţile fiecărei instituţii în parte şi toţi colegii au fost la posturi şi au răspuns prezent şi s-a văzut că deszăpezirea a fost la un nivel ridicat faţă de anii trecuţi, deci se poate, singura instituţie care nu a reacţionat prompt şi am avut de dimineaţă staţii RATB necurăţate, timpii de aşteptare au fost îndelungaţi, am rugat să fie scoase mai multe autobuze pe traseu şi nu s-a întâmplat acest lucru, mai mult decât atât domunul director general era în conediu, fără ca măcar să mă anunţe", a adăugat Gabriela Firea.

Directorul general al RATB este Radu Paul Orzaţă, acesta fiind interimar.

Consiliul de Administraţie al regiei este format din: Tudor Tănăsescu, Dorel Macovei, Pîrvuţ Ovidiu, Popescu Marin, Orzaţă Radu Paul (director general), Lupaşcu Marian, Ittu Ioan Nicolae (reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice).