Ceartă între doi parlamentari ai PSD şi PNL. „Nu fiţi penibil“; „Dacă nu vă abţineţi, încep să discutăm altfel“

Totul a început de la precizarea liberalului Dan Vîlceanu că această alocare a avut loc doar după intervenţia preşedintelui Klaus Iohannis. Senatorul PSD Şerban Nicolae nu a fost de acord şi de aici au început cuvintele dure.

Redăm scurtul dialog al celor doi:

Şerban Nicolae: Am o rugăminte, nu fiţi penibil!

Dan Vîlceanu: Ştiu ce am votat. că sunt în comisia de buget-finanţe, ştiu ce am votat şi cum am votat.

Şerban Nicolae: Este incredibil. Să rosteşti cu atâta naturaleţe aşa nişte inepţii.

Dan Vîlceanu: Este ultima dată când vă atenţionez.

Şerban Nicolae: Şi ce-o să se întâmple? Ce?

Dan Vîlceanu: Hai să vorbim despre anti-români. Şi părerea dumneavoastră despre români.

Şerban Nicolae: De unde o cunoaşteţi?

Dan Vîlceanu: Dacă nu vă abţineţi, încep să discutăm altfel.

Şerban Nicolae: De ce daţi din gură încontinuu? Aveţi impresia că e ceva inteligent? Aţi spus nişte prostii, nişte neadevăruri" a încheiat Şerban Nicolae.