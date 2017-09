Ce spune Liviu Dragnea despre legea UDMR prin care limba maternă ar putea deveni obligatorie în comunităţile cu 10% minorităţi etnice

Liviu Dragnea: Apăruseră informaţii despre o posibilă discuţie cu UDMR despre nişte amendamente care sunt în comisie, cred că în Comisia de Administraţie Publică, amendamente la legea administraţiei publice, le-am spus (parlamentarilor PSD - n.r) că nu am avut nicio discuţie pe această temă şi că din punctul meu de vedere este prematur să se discute acum despre modificări legislative generate sau solicitate prin acele amendamente, respectiv procentul de 10% care să fie scăzut de la 20% şi alte prevederi. Nu am discutat, nu discutăm şi nu vom susţine aceste amendamente.

Jurnalist: O eventuală negociere la 15% ar putea fi luată în calcul?

Liviu Dragnea: Încă o dată vă spun, este prematur să discutăm acum despre aceste lucruri. Sunt subiecte foarte sensibile.

Cei de la UDMR susţin că aţi avut discuţii în primăvară şi aţi fi convenit acest prag.

Liviu Dragnea: Eu mă încăpăţânez să vorbesc despre ceea ce ştiu, comentez mai puţin sursele. V-am spus şi atunci şi vă spun şi acum, n-am ascuns niciodată că au fost acele solicitări, numai că nu am dus la capăt discuţia pentru că sunt subiecte foarte sensibile. Dacă vor fi explicate bine şi populaţia va înţelege şi va fi de acord, n-avem nicio problemă. Dacă acele amendamente nu vor fi înţelese, nu vor fi susţinute, n-avem de ce să le susţinem şi vreau să vă aduc aminte un lucru important: poate atunci ar fi fost un moment când poate altcineva ar fi acceptat acele propuneri, ţinând cont de presiunea generată de moţiune. Nu a fost cazul, nu e cazul nici acum, dar vreau să vă spun ceva, nici atunci şi nici acum n-am niciun fel de presiune de la UDMR. Am avut discuţii cu domnul Kelemen Hunor foarte principiale şi foarte aşezate şi n-am simţit de la dumnealui vreo astfel de presiune.

Domnul Hunor spunea că v-aţi înţeles pe un prag de 15%.

Liviu Dragnea: Am spus că sub nicio formă nu poate fi vorba de 20%, putem porni discuţia de la 15%, dacă vreodată o vom porni. Tocmai v-am spus şi am spus şi colegilor mei că eu nu agreez să adoptăm acele amendamente, deci nu vor fi adoptate. O să spun a treia oară, le-am spus colegilor mei că eu nu susţin acele amendamente şi că PSD nu susţine acele amendamente, iar dacă ele vor fi luate vreodată în discuţie, vor fi luate de-abia după ce va fi o informare foarte serioasă şi vom vedea o acceptabilitate. Dacă nu vor fi acceptate de opinia publică, nu putem merge cu ele, este foarte simplu.

Dar dincolo de amendamente, este un proiect de lege. Cum vor vota deputaţii PSD pe acest proiect de lege?

Liviu Dragnea: Este vorba de proiectul de lege privind modificarea legii administraţiei publice locale, care cuprinde acele amendamente. Spun şi în stânga ce am spus în dreapta: nu!

Deşi Liviu Dragnea neagă, PSD şi UDMR s-au înţeles ca statul să asigure folosirea limbii materne în comunităţile unde există cel puţin 15% minoritari, au declarat surse din PSD pentru „Adevărul“. Legea actuală cere 20%, în timp ce liderii maghiari solicitau ca pragul să fie coborât la 10%. PSD şi-a conservat astfel voturile UDMR din Parlament