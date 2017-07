Cât de bogaţi sunt capii partidelor. Dragnea a primit o maşină de lux de la rude. Băsescu investeşte în ceasuri

Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului şi lider al ALDE, este cel mai avut dintre liderii politici, în condiţiile în care are în conturi aproape jumătate de milion de euro, numeroase proprietăţi şi o impresionantă colecţie de maşini. Concret, Tăriceanu a dobândit în 2017 două apartamente în Bucureşti, prin moştenire de la mama sa, care a încetat din viaţă în 2013, în condiţiile în care mai avea încă trei apartamente în Bucureşti şi unul în Năvodari. De asemenea, liderul ALDE are o casă de locuit în Snagov şi alte două terenuri.

Tăriceanu: un lider cu bani şi maşini

Liderul ALDE a cesionat 250 de hectare de pădure în Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa, contra sumei de 250.000 de euro, şi a primit 38.400 de lei din închirierea unui apartament. Colecţia de maşini conţine trei Citroën (1967, 1986, 2010), un Fiat (1966), o Lancia (1970), o motocicletă Triumph (1996) şi un Mercedes din 2007. De asemenea, în 2016,Tăriceanu a vândut un Citroën cu 15.000 de euro.

Peste 400.000 de euro, bani de recuperat

În conturi şi depozite, Tăriceanu deţine 447.000 de euro, 8.000 dolari, 14.500 de lei. În plus, liderul ALDE are împrumuturi acordate lui Florin Nicolescu (126.000 de lei), Ioanei Wiesenthal (15.000 de euro), 299.000 de euro la firma ATS, 44.500 de lei actualului şef al AEP Daniel Barbu şi 45.000 de lei la ALDE. Nu în ultimul rând, Tăriceanu mai are de recuperat 248.000 de lei din campania electorală din 2014, de la alegerile prezidenţiale. Mai mult de atât, în declaraţia de avere sunt prinse şi bijuteriile, şi ceasurile soţiei sale, evaluate la 60.000 de euro.

Dragnea a primit un bolid de lux de la rude

Liviu Dragnea, preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor, a câştigat în 2016, conform declaraţiei de avere depuse în luna iunie la Parlament, 850.000 de lei făcuţi dintr-un contract de închiriere pe 2016, plus o promisiune de vânzare-cumpărare pe un teren şi un imobil din Turnu Măgurele, semnată la sfârşitul anului 2016.

În urma divorţului de soţia Bombonica Prodana, Liviu Dragnea a rămas după partaj cu 3.000 de metri pătraţi de teren intravilan în Turnu Măgurele, un apartament şi spaţii de producţie tot în Măgurele, în acelaşi timp cedând un teren intravilan la Buşteni, casa din Alexandria care avea ieşire pe două străzi şi două autoturisme.

Liderul PSD deţine o Skoda Superb şi un BMW X5, provenit prin donaţie de la rudele fratelui său, care a încetat din viaţă în 2015. Ultima maşină nu era prinsă în declaraţiile de avere din 2016. Dragnea declară în conturi doar 3.000 de dolari şi aproape 38.000 de lei, acesta primind anul trecut de la Parlament aproximativ 77.000 de lei.

De asemenea, aproximativ 180.000 de euro îi are investiţi la Hotel Turris din Turnu Măgurele. Social-democratul nu are raportată nicio datorie către stat sau persoană particulară.

Un fost preşedinte cu lipici la bani

Traian Băsescu, actual lider al PMP şi fost preşedinte al României, deţine pe numele său şi al soţiei un teren, un apartament şi un garaj în Bucureşti. Fostul şef al statului are două autoturisme, o Dacia Duster şi un Ford Bmax, fiind în acelaşi timp deţinătorul a unei colecţii de bijuterii în valoare de 28.000 de euro, ceasuri de 52.000 de euro, tablouri de 19.000 de euro.

Anul trecut a câştigat aproape 140.000 de lei din indemnizaţia de fost preşedinte al României, precum şi peste 37.000 de lei din pensie. În perioada 2012-2016 a câştigat dobândă de aproape 10.000 de dolari din obligaţiuni în dolari emise de Ministerul Finanţelor, precum şi dividende de 7.500 de lei de la Romgaz, în 2016. În plus, acesta mai are de recuperat un împrumut de 55.000 de lei către PMP. În conturi şi depozite are 58.000 de dolari, 686.000 de lei şi 67.000 de euro, anul trecut vânzând în Constanţa un apartament de 38.000 de euro.

Liderul UDMR are 4 case

În declaraţia de avere depusă la jumătatea lunii iunie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a trecut patru case de locuit, două în Cluj-Napoca, una în Cristuru Secuiesc (judeţul Harghita) şi alta în comuna Simoneşti (judeţul Harghita). Casa din Cluj, care are 120 de metri pătraţi şi e deţinută împreună cu soţia sa, este achiziţionată anul acesta.

Liderul UDMR mai deţine şase terenuri. Mai precis, e vorba de un teren intravilan, în Cluj-Napoca, cu o suprafaţă de 292 de metri pătraţi, două terenuri în Cristuru Secuiesc (unul intravilan de 1.500 de metri pătraţi şi unul agricol de 4.000 de metri pătraţi, ambele pe numele soţiei sale), În plus, în Cluj-Napoca, Kelemen Hunor are şi un teren intravilan de 215 metri pătraţi, precum şi unul agricol de 711 metri pătraţi. Ceea ce se află în plus faţă de 2016 e terenul intravilan de 215 metri pătraţi din Cluj-Napoca, acesta fiind cumpărat în 2017.

Kelemen Hunor mai deţine un autoturism Ford Fiesta din 2004, o colecţie de artă contemporană, estimată la 6.000 de euro, la fel ca în ianuarie 2017. În plus faţă de cele cinci conturi sau depozite financiare pe care le declara în 2016, în valoare totală de 116.256 de lei şi 808 euro, liderul UDMR a adăugat un cont cu o valoare curentă de 4.500 de lei. Principalele venituri provin din indemnizaţia de aproximativ 62.000 de lei pe an de la Parlament şi salariul de lider al UDMR care se ridică la o sumă asemănătoare.

Fără casă şi fără partid

Liderul demisionar al USR, Nicuşor Dan, este singurul politician din conducerea unui partid parlamentar care nu are niciun apartament sau casă. Însă, acesta deţine un teren intravilan cumpărat în anul 2007, parţial prin credit ipotecar, în zona Cioplea, Predeal, de 7460 de metri pătraţi, dar şi un autoturism Citroen BX din 1986. Fără bijuterii, opere de artă sau active financiare, acesta are şi datorii către bănci, în condiţiile în care are un credit contractat în valoare de 72.178 de euro, scadent în 2032, şi unul de 27.000 de euro, cu lichidare în 2018. Pe de altă parte, Dan a donat către partid în precampanie şi campanie aproximativ 281.000 de lei şi 1000 de euro.

Veniturile liderului demisionar al USR în 2016, potrivit ultimei declaraţii de avere, au fost: 2.200 de lei indemnizaţie pentru luna decembrie, de când e parlamentar, şi 1.300 de lei venit încasat de la Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, dar şi 30.000 de lei de la Institutul de Matematică al Academiei Române.

Avere modestă şi pentru Pambuccian

Liderul grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, are două apartamente în Bucureşti, de 65 mp, respectiv, 63 mp, un autoturism Honda, an de fabricaţie 2008, şi un credit de 70.000 de lei la bancă, contractat în 2016 şi care are ca scadenţă anul 2020.