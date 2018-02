Cât de bogată e Viorica Dăncilă. Averea premierului a crescut de la an la an

Cel de-al treilea premier desemnat de PSD, Viorica Dăncilă, s-a bucurat de o creştere a averii de la an la an. Potrivit ultimei declaraţii postate pe site-ul Guvernului la sfârşitul săptămânii trecute, Viorica Vasilica Dăncilă a acumulat în conturi, în 2017, o avere puţin peste 120.000 euro, cu aproximativ 13 mii de euro mai mult decât în anul anterior. În calitate de europarlamentar, aceasta a fost remunerată cu un venit anual uşor sub 80.000 euro, adică aproximativ 6.700 euro pe lună.



Cu toate acestea, premierul nu a fost singurul care a contribuit la bunăstarea familiei. Soţul primului ministru, Cristinel Dăncilă, a câştigat, anul trecut, în funcţia de manager al OMV Petrom S.A. peste 73.000 euro, mai exact 6.144 euro pe lună. Astfel, familia Dăncilă a avut în 2017 un venit cumulat lunar de aproximativ 13 mii de euro.

Viorica Dăncilă preciza în declaraţii de avere anterioare că în perioadele ianuarie-octombrie 2016 şi mai 2014 a cotizat către partidul care ulterior a propus-o premier sume în valoare de 20.000 şi respectiv 40.000 de lei.

Potrivit declaraţiilor de avere anterioare, Viorica Dăncilă deţinea, în 2009, la începutul mandatului de parlamentar la Bruxelles, o avere de 45 de mii de euro, având un venit anual de 5.000 de euro, deci un salariu de doar 2.000 lei pe lună. Tot în funcţia de manager al OMV Petrom, soţul premierului înregistra atunci un venit lunar de circa 3.500 de euro.

Împreună cu soţul său, primul-ministru este deţinătoare a două terenuri intravilane, unul de 544 mp în judeţul Braşov, iar altul de 1.200 mp în judeţul Dolj. Cei doi au de asemenea şi un teren agricol de două hectare într-o comună doljeană. Soţii Dăncilă mai sunt proprietarii a două aparatmente, de 100 mp în Videle, Teleorman, şi de 44 mp în Ploieşti. Pe lista proprietăţilor premierului mai intră o casă de locuit de 140 mp in Giurgiţa, Dolj, o casă de vacanţă în judeţul Braşov, dar şi un autoturism Volkswagen Passat fabricat în 2014 şi bijuterii în valoare de 5000 de euro.