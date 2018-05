Carmen Dan: Mă întreb dacă Iohannis ar fi fost atât de insistent privind demisia premierului dacă acesta ar fi fost posesorul unui CNP care să înceapă cu 1

Ministrul a adăugat că aceştia sunt duplicitari în abordări şi poziţionări publice, fie că participă la proteste neautorizate, fie că “prezidează” şedinţe de guvern la care se autoinvită, certând membrii Guvernului ca pe eleviii claselor gimnaziale sau pur şi simplu lansează atacuri bazate pe jumătăţi de adevăruri.





Ea afirmă că, în calitate de senator, de membru al Guvernului, dar şi ca femeie, se întreabă serios dacă preşedintele Iohannis ar fi fost atât de insistent în ceea ce priveşte demisia premierului dacă acesta ar fi fost posesorul unui Cod Numeric Personal care să înceapă cu 1. "Ghinion, domnule preşedinte, dar doamna premier nu va demisiona!", îi transmite Carmen Dan preşedintelui Iohannis.

Carmen Dan susţine că faptul că în ultimul an şi jumătate s-a vorbit de cel mult o colaborare insituţională între Administraţia Prezidenţială şi Guvernul României, cele două instituţii cu rol definitoriu într-o republică democratică, nu reprezintă deloc un lucru liniştitor pentru cetăţenii responsabili din această ţară, indiferent de opţiunea sau simpatia politică a fiecăruia dintre aceştia.

"În decembrie 2016 milioane de români au acordat un vot de încredere actualei majorităţi din Parlament, majoritate care ulterior a învestit un guvern în cele din urmă, deşi cred că ne amintim cu toţii de zilele care treceau în aşteptarea unei decizii din partea primului om din stat referitoare la numirea primei femei prim-ministru din istoria României. Ca mulţi alţii, am luat act, pur şi simplu, de argumentele prezentate de Administraţia Prezidenţială în legătură cu refuzul de a o numi pe Sevil premier în Guvernul României. A urmat perioada în care Guvernele Grindeanu şi Tudose au primit votul de încredere ale aceleiaşi majorităţi parlamentare, majoritate care a şi decis la un moment dat retragerea sprijinului acordat, din motivele care se cunosc mai mult sau mai puţin în spaţiul public. Bine sau rău, sunt de părere că acest lucru se va vedea la viitoarele alegeri, voturile oamenilor reprezentând mereu evaluarea cea mai corectă pentru aplicarea programului de guvernare, şi nu o opoziţie care face ce ştie ea mai bine: atacă sau aşteaptă ca alţii să atace pentru ea. De când sunt senator şi ministru, am constatat de multe ori că oameni care deţin funcţii unde echilibrul şi medierea fac parte din fişa postului sunt mai mult decât partinici cu tabăra opoziţiei, duplicitari în abordări şi poziţionări publice. Fie că participăm la proteste neautorizate, fie că “prezidăm” şedinţe de guvern la care ne autoinvităm, certăm membrii guvernului ca pe eleviii claselor gimnaziale sau pur şi simplu lansăm atacuri bazate pe jumătăţi de adevăruri arată că, din păcate, echilibrul şi medierea lipsesc. Ghinion!", scrie Carmen Dan, marţi seară, pe Facebook

Ea spune că momentul ianuarie 2018 aduce în cele din urmă premiera aşteptată de electoratul PSD, care a votat în 2016 o listă de parlamentari unde femeile aveau să se regăsească în număr mare, iar Viorica Dăncilă, europarlamentar cu experienţă, inginer, dar femeie, ajunge prim-ministrul României. "Din nou ghinion însă, pentru că 2019 este an electoral, un an în care preşedintele Iohannis îşi doreşte un al doilea mandat şi atunci este nevoit să facă opoziţie coaliţiei care deţine majoritate în Parlament", spune ministrul Administraţiei şi Internelor.

Ea mai susţine că Liviu Dragnea este "un om care preferă să nu jignească, să nu mintă, dar care este determinat să pună în practică prin guvernul condus de Viorica Dăncilă un program de guvernare bine pus la punct", în timp ce ŢViorica Dăncilă este o doamnă care a transmis de fiecare dată mesaje de echilibru din dorinţa de a exista măcar decenţă instituţională în ceea ce priveşte comunicarea dintre Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni".

"Atât preşedintele Camerei Deputaţilor, cât şi premierul ţării, au ieşiri publice în care comunică lucuri importante şi adevărate! Ghinion, domnule preşedinte Iohannis, noi insistăm să guvernăm cu bună credinţă şi bun simţ!", continuă Dan, care susţine că preşedintele Iohannis face, în schimb, cu totul altceva.

"Considerând că are monopol pe politica externă, ceartă premierul că şi-a “permis” să iasă din ţară fără acordul său şi îi cere demisia. Ieri am asistat la alte atacuri la adresa guvernului, de această dată pe teme economice, preşedintele Iohannis prezentând informaţii trunchiate privind execuţia bugetară pe primul trimestru din 2018, în comparaţie cu primul trimestru din 2017 şi creându-şi astfel ocazia să ceară demisia premierului pentru a doua oară în doar 10 zile. Ce nu ştie toată lumea este că aceste atacuri se află în coliziune frontală cu estimările FMI şi Comisia Europeană, care consideră că România are o creştere robustă, stabilitate macroeconomică şi nu e ameninţată de nicio criză! Mai mult decât atât, cifrele complete arată clar o creştere a veniturilor bugetului general consolidat în primele 4 luni. Ca senator în Parlamentul României, ca membru al Guvernului României, dar şi ca femeie, mă întreb serios dacă preşedintele Iohannis ar fi fost atât de insistent în ceea ce priveşte demisia premierului, dacă acesta ar fi fost posesorul unui Cod Numeric Personal care să înceapă cu 1...Ghinion, domnule preşedinte, dar doamna premier nu va demisiona!", adaugă Carmen Dan.

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, luni seară, că este imperioasă demisia premierului Vorica Dăncilă, pentru "a face loc unor oameni responsabili şi competenţi". "Este din ce în ce mai vizibil că Dragnea şi ai lui nu au nicio soluţie pentru o guvernare bună şi eficientă", a arătat preşedintele. El a mai spus, comentând execuţia bugetară pe primul trimestru al acestui an, că PSD că este incapabil să ţină ordine în finanţele publice, iar după trei prim-miniştri şi tot atâţia şefi la ANAF, cel mai vizibil efect este incertitudinea şi lipsa de predictibilitate.