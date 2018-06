Băsescu: Eu am făcut statul paralel, iar Dragnea l-a lins. Se întâlnea în vilele SRI cu Maior, Kovesi, Coldea şi puneau ţara la cale legat de dosare şi arestări

"Este greu să găseşti un individ cu un caracter mai mizerabil decât Dragnea. La mitingul de sâmbătă din Piaţa Victoriei, înfiera cu mânie proletară, în faţa a circa 100.000 de naivi aduşi pe tabel de prezenţă din toată ţara, statul paralel. Îmbogăţitul peste noapte din Teleorman a uitat să le spună naivilor din Piaţa Victoriei că în perioada 2010 – 2014, de două ori pe săptămână, se întâlnea în vilele SRI, K2 şi T14 cu exponenţii statului paralel, Maior, Kovesi, Coldea, Ponta (alt caracter), Dâncu, şi puneau ţara la cale legat de dosare şi arestări, mai ales după mai 2012, când Ponta (alt mare caracter) a devenit premier”, a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook.

El se întreabă, ironic, de ce liderul PSD nu le-a povestit oamenilor din Piaţa Victoriei despre "cum îi mângâia ghipsul şi îi oferea Laurei Codruţa Kovesi şorici de porc proaspăt adus din Teleorman şi pârjolit la T14” şi de ce nu le-a spus că chiar el a susţinut-o pe Kovesi pentru funcţia de procuror şef al DNA în 2013, dar şi în 2016, când a fost renominalizată.

"Şi ce să vezi? În epocalul discurs, ticsit de perfidie şi minciună, lui Dragnea îi dă prin cap să spună că Băsescu a creat statul paralel. În regulă, o să fiu oricând de acord că timp de 10 ani unul din obiectivele mele a fost consolidarea instituţiilor statului. Că uneori aceste instituţii au făcut abuzuri grave, pentru care procurori şi judecători trebuie să răspundă, iarăşi sunt de acord. Că trebuiesc modificate legi pentru ca abuzurile să nu mai fie posibile, este un alt lucru pe care îl susţin”, a explicat Băsescu.

Liderul PMP a adăugat că dacă el este cel care a creat statul paralel, atunci Dragnea este cel care "l-a lins”.

"Dar dacă eu am creat statul paralel pe care Dragnea vrea să-l distrugă sau să-l supună, este cert că tot Dragnea este cel care a lins cu sârg pe toţi şefii instituţiile statului paralel pe care azi îi acuză. Concluzie despre statul paralel? Eu l-am făcut, iar Dragnea l-a lins”, a continuat Băsescu.

În încheiere, fostul preşedinte a explicat că sintagma "stat paralel” nu are nicio acoperire în realitate, dar este vorba despre procurori, judecători şi despre calitatea unor oameni care trebuie să răspundă în faţa legii pentru abuzurile lor şi nu despre instituţii, care au nevoie să fie consolidate, nu distruse.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus în discursul susţinut sâmbătă seară în Piaţa Victoriei, în care i-a salutat pe "inflitraţii satatului paralel", că oamenii din stradă sunt “voinţa populară exprimată de lege şi Constituţie”. Dragnea a definit statul paralel ca fiind “un sistem care foloseşte instituţiile statului într-un mod nelegitim şi paralel cu drepturile şi libertăţile”.

"Au trecut trei ani şi jumătate de când regimul Băsescu a plecat, dar instrumentele lui au rămas, dragii mei. Care sunt instrumentele? Procurorii corupţi au rămas, i-aţi văzut la televizor fabricând dosare, falsificând probe. Şefa DNA, aţi auzit-o cerând procurorilor capete mari, cerând să facă dosar premierului, a anchetat Guvernul doar pentru că guvernează. Aţi văzut umilind zeci de oaneni care au fost apoi achitaţi. Generalii au rămas, ei vorbesc astăzi prin gura opoziţiei. Ei acţionează prin reţeaua lor de probagandă securistă, prin ONG-uri finanţate ilegal. Jurnaliştii sub acoperire au rămas. Îi vedeţi cu batistute cu tot, îi citiţi, îi auziţi un fiecare zi minţind in ziarele şi televiziunile lor, dar fără să poată vreunul sa spună unui inspector fiscal din ce bani trăiesc. Magistraţii sub acoperire au rămas. Pe ei nu-i vedeţi, dar vă doresc din toată inima să nu ajungeţi să i cunoaşteţi A mai rămas obiceiul de a folosi serviciile secrete şi justiţia în scopuri politice, adică să-i pună preşedintelui la picioare capetele adversarilor politici", le-a spus liviu Dragnea oamenilor adunaţi în Piaţa Victoriei.