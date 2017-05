Băsescu: Abuzul în serviciu este un instrument de ţinere sub control a politicienilor. Infracţiunea trebuia graţiată

”Consider că abuzul în serviciu este un instrument de ţinere sub control a clasei politice şi cred că trebuia să intre pe lista de graţiere. Din păcate, au fost prea puţine voturi pentru ca acest amendament să treacă, dar voi persevera, pentru că noi avem o definiţie greşită a abuzului în serviciu, care face ca orice om politic să fie în riscul de a fi pus sub acuzare, ceea ce nu este în regulă. România are nevoie de o clasă politică nepresată de instituţiile de forţă”, a afirmat Traian Băsescu.

Liderul PMP s-a arătat dispus să discute cu persoanele care protestează pentru a le explica de ce anumite poziţii de scoatere a oamenilor politici de sub controlul instituţiilor de forţă sunt „necesare”.

„Pentru oamenii care au ieşit în piaţă, dacă au o delegaţie de zece oameni, eu sunt gata să discut cu ei, să le explic de ce nişte poziţii de scoatere a oamenilor politici de sub controlul instituţiilor de forţă este necesară. Sunt deja cinci ani de când Parlamentul - şi cel trecut, şi cel actual - sunt aproape captive acestor instituţii şi trebuie scoşi de sub control”, a completat senatorul PMP.

El a mai spus că instituţiile care luptă cu corupţia „au deviat” şi au ajuns să facă „o vânătoare” de oameni politici.

„(În mandatele mele - n.r.) am făcut instituţii capabile să lupte cu corupţia. Numai că aceste instituţii au deviat, au ajuns să facă o vânătoare de oameni politici. Spre exemplu, din finanţarea campaniilor electorale, utilizând Codul penal, când de fapt există o lege, 334/2006 republicată în 2010, care face din finanţările ilegale contravenţie şi obligaţia de a fi predaţi banii la bugetul de stat, dar nicidecum un act penal. Ori, parchetele noastre când vine vorba de anchetarea finanţării campaniilor au ca ţintă omul politic care a fost finanţat şi de aici – dosare, când de fapt discutăm despre contravenţii”, a conchis Traian Băsescu.

Comisia juridică a Senatului a respins, joi, graţierea pedepselor pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi de conflict de interese, după ce doar cinci senatori de la PSD şi ALDE au votat în favoarea graţierii acestor fapte. Senatorul PMP Traian Băsescu a făcut o pledoarie de aproximativ un sfert de oră în faţa senatorilor jurişti în favoarea graţierii celor condamnaţi la închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, susţinând că în România aplicarea acestei infracţiuni este una defectuoasă, ea devenind, în opinia sa, un instrument de control al instituţiilor politice.