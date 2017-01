ANAF verifică dacă familia Iohannis a declarat venituri obţinute din meditaţii. Administraţia Prezidenţială: Preşedintele şi-a plătit întodeauna taxele şi impozitele la stat

- ŞTIREA INIŢIALĂ -

Controlul ANAF este făcut la solicitarea deputatului ALDE Varujan Vosganian care a cerut, pe 18 ianuarie, Ministerului de Finanţe şi ANAF să facă o evaluare a veniturilor şi impozitelor plătite de către preşedintele Klaus Iohannis şi să confirme dacă şeful statului a avut posibilitatea să cumpere mai multe imobile din veniturile obţinute din meditaţii.

Potrivit Cotidianul.ro, în fişele fiscale ale soţilor Iohannis nu au fost găsite, în urma controlului, taxe plătite pentru veniturile realizate prin meditaţii.

“Eu nu am cerut anchetarea averii lui Iohannis. De aceste lucruri se ocupă alte autorităţi, cum este ANI. Eu am cerut verificarea unor informaţii ale domnului Iohannis. În campanie electorală, domnia sa a afirmat că din banii de meditaţii a cumpărat o seamă de imobile. Avem cu toţii prieteni profesori, am întrebat şi eu prieteni care sunt profesori renumiţi şi care fac meditaţii şi care mi-au spus că este imposibil ca din veniturile din meditaţii să faci aşa ceva”, a precizat Varujan Vosganian.





Deputatul a mai spus că ar trebui “ca aceste afirmaţii să fie verificate, pentru că e vorba de nişte venituri care sunt cuantificabile şi orice venit trebuie trecut într-o declaraţie de venituri şi trebuie să urmeze regimul fiscal legal”.