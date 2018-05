Amintirile lui Cioloş despre Doina Cornea. Fostul premier povesteşte cum a fost obligat, în 1988, să facă pază pe strada unde locuia disidenta

”Vestea că disidenta anticomunistă Doina Cornea a trecut la cele veşnice trezeşte în mine câteva amintiri răscolitoare. Crezul ei şi al celor care s-au împotrivit sistemului, că nimeni nu îţi poate lua gândul libertăţii, poate fi dus mai departe doar dacă ne asumăm ce suntem şi ce am fost până la capăt. Dacă ne asumăm că ne putem schimba atunci când înţelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru, pentru ca cei care vin să poată evalua corect preţul libertăţii”, scrie Dacian Cioloş.

El rememorează că, atunci când era militar în termen la Cluj-Napoca - în 1988 - a fost pus în situaţia, împreună cu alţi tineri soldaţi cu care făcea armata obligatorie, să facă de pază la intrarea pe strada unde Doina Cornea era arestată la domiciliu sau să patruleze pe lângă statuile din oraş unde împrăştia manifeste împotriva regimului.

”Pornind de la acea experienţă, câteva luni mai târziu am înţeles concret ce presupunea rezistenţa şi determinarea în faţa unui regim care putea însemna teroare pentru cei care îndrăzneau să gândească altfel, să gândească liber. Azi, după aproape 30 de ani de când românii şi-au câştigat libertatea şi datorită luptei zilnice cu regimul a unor oameni precum Doina Cornea, realizez că încă sunt marcat de acel moment şi îl împărtăşesc pentru cei tineri care trebuie să înţeleagă că un stat totalitar nu îţi dă opţiuni. Într-un regim totalitar avertizorii de conştiinţă sunt ascunşi, arestaţi, obligaţi să tacă. Personal, trecând prin acea experienţă, am înţeles ce preţ are libertatea şi că nimic nu e prea mult pentru a o apăra. Mulţumesc, Doina Cornea, Dumnezeu să vă odihnească şi pe noi să ne ierte”, încheie fostul premier.

Doina Cornea a murit, vineri dimineaţă, în locuinţa sa din Cluj-Napoca. Avea 89 de ani.