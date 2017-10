Adevărul Live. Dan Barna, despre candidatura la şefia USR: Calculele arată că va fi o luptă foarte strânsă

Rămâi pe adevarul.ro pentru a urmări emisiunea.

Despre candidatura sa şi viitorul partidului

Am fost cu domnul Seidler în multe filiale şi am făcut dezbateri. USR are datoria să nu se rupă. Plecarea fondatorului e un moment critic. Dacă se rupe, a fost proiect de lider. Dacă nu, organizaţia a prins suficientă carne pe oase. Eu consider că Nicuşor Dan nu trebuia să-şi dea demisia. Trebuie să găsim şi să asigurăm unitatea partidului

Calculele arată că va fi o luptă foarte strânsă electoral. Tabăra lui Nicuşor Dan are o susţinere mai ales în Bucureşti. Este o situaţie paradoxală. Se întâmplă să fie delegate persoane care nu sunt cunoscute bine de filiale. Avem acum un proces de analiză şi la Comisia de arbitraj. E important să respectăm principiul reprezentativităţii.

Bucureştiu va avea 63 de delegaţi. Aproape un sfert din delegaţi sunt de aici. Va fi o luptă strânsă. Şi Vlad Alexandrescu are susţinători, şi în ţară, şi în Bucureşti. Delegaţii şi asumă votul propriu. E bine pentru partid să fie trei candidaţi, dar va fi un tur doi.

USR este singura alternativă politică din spectrul politic actual. Nu ştiu dacă sunt maşinaţiuni la noi. E firesc să fie o efervescenţă înainte de alegeri. USR e un partid parlamentar, un partid care creşte. Dacă noi dăm un mesaj clar, limpezit, populaţia decentă va veni alătrui de noi. Suntem într-o criză de creştere normală.

Despre electoratul USR

Nu cred că e o dezamăgire. Aşteptările electoratului de la un partid nou au fost nerealiste. Au fost reproşuri de genul: de ce nu aţi modificat Constituţia. Noi suntem singurul partid care face opoziţie reală.

La nivel de Bucureşti partidul s-a născut în jurul imaginii individuale a lui Nicuşor Dan. La nivelul ţării, acolo majoritatea membrilor actuali au intrat în USR nu pentru Nicuşor Dan, ci pentru a face ceva. Actualul USR are din ce în ce mai multe persoane care văd în partid un vehicul pentru modernizarea României. În cazul în care voi fi ales preşedinte, eu voi sta de vorbă cu NIcuşor Dan pentru a fi candidat pentru Primăria Capitalei. Fie ca membru, fie ca persoană asociată.

Despre ideologia partidului

Ce am observat în aceste luni: când am avut obiective clare şi iniţiative punctuale am colaborat bine. Noi avem potenţial de colaborare bun, indiferent de doctrină. Dacă ne vom axa pe politici, tensiunea vag-abstractă nu se va activa. Multe conflicte interne a fost din lipsa dialogului în compromis. Sunt mai mult conflicte de persoană. E greu să intri şi să lucrezi în echipă când fiecare crede că ideea sa e corectă.

Despre excluderea lui Ghinea

Pe ordinea de zi e o cerere a unui membru privind Cristian Ghinea. Nu neapărat excludere, acolo fiind mai multe sancţiuni. Eu sunt sigur că nu se va adopta o astfel de măsură. Partidul, la acest moment, nu o să ia o astfeld e decizie.

USR are nevoie de un preşedinte care să aibă capacitatea de a permite creşterea de lideri. La noi nu există asta. Eu cred că USR ar trebui să fie un partid care să facă lideri. Asta presupune ca liderul să nu-şi propună să fie starul absolut, ci doar coordonatorul unor resurse.

Despre venirea lui Cioloş

Viziunea ideală pentru USR ar fi apropierea de România 100 astfel încât să avem o alianţă în vederea alegerilor din 2020. În prezent, avem acea comisie de tăiat de hârtii. Dacă alături de acesta mai avem 2-3 proiecte comune se va construi acea încredere între USR şi România 100.

Despre votul la referendumul pentru modificarea Constituţiei

Eu cred că acest referendum nu se va întâmpla pe termen scurt şi mediu. Referendumul e un joker scos sau băgat din pachetul de cărţi.