Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Tel Drum

Update 15.15 La ieşirea din sediul DNA unde a fost audiat în dosarul Tel Drum, Victor Ponta a avut un atac dur la adresa actualului preşedinte PSD, Liviu Dragnea, ce în trecut l-a acuzat că ar fi unul dintre denunţătorii săi.

"E prost pe bune, Dragnea. Nu i-am făcut nimic. Nu ştiu de ce tot minte, cred că din prostie.", a afirmat fostul premier.

Ştirea iniţială: ”Poate o să-mi aducă noroc, că aţi văzut că martoriii în dosarul ăsta, unul e şef la ANCOM, unul e ministru de Finanţe”, a afirmat Ponta la sosirea la DNA,

Cu o zi în urmă el a prezentat documentele care atestă că a fost chemat ca martor la DNA în dosarul lui Liviu Dragnea şi l-a acuzat pe liderul-social democraţilor că a minţit când a spus că el l-a denunţat. De asemenea, Ponta spune că Dragnea are un „plan pervers” prin care îngroapă PSD, „ca să scape cu banii de la Tel Drum”.

"Am primit dovada scrisă: am fost chemat ca martor la DNA - nu am depus niciodată niciun denunţ contra nimănui - iarăşi Dragnea a minţit cu neruşinare! Credeţi că îşi dă demisia?”, a scris Victor Ponta pe contul său de Facebook.

Dosarul Tel Drum

Acesta este cel de-al treilea dosar în care preşedintele Camerei Deputaţilor este pus sub acuzare de procurorii DNA, în această instanţă acuzaţiile sunt de constituirea unui grup infracţional organizat, fraude europene şi abuz în serviciu.

Faptele ar fi fost comise în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, funcţie pe care Dragnea a ocupat-o în perioada 2000-2012.

Ancheta are legătură cu modul în care societatea Tel Drum a primit contracte finanţate din fondurile publice naţionale sau europene. Societatea este controlată prin intermediul unor acţuni la purtător. Alte opt persoane au fost puse sub acuzare în acest caz, afacerişti, funcţionari şi directori în cadrul CJ Teleorman. Cele mai cunoscute nume sunt cele ale lui Marian Fişcuci, primul acţionar al firmei Tel Drum şi al fostului consilier judeţean din Teleorman, Petre Pitiş