Tudorel Toader va susţine astăzi o conferinţă despre arhiva SIPA. „Nu este normal ca registrul  de intrări-ieşiri să se afle în posesia unui fost ministru”

Întrebat dacă este normal ca un registru de intrări şi ieşiri din arhiva SIPA să se afle la fostul ministru Monica Macovei, aşa cum se afirmă în spaţiul public, Tudorel Toader a răspuns: "Sigur că nu e normal, mai ales dacă e vorba de un document clasificat, secretizat. Câtă vreme, însă, raportul nu este făcut public, eu sigur că nu am voie să vorbesc despre conţinutul raportului".

Tudorel Toader a anunţat că miercuri după amiază ar putea susţine o conferinţă de presă în care va vorbi despre arhiva SIPA. 'Este foarte posibil ca astăzi după amiază să vă invit la o conferinţă de presă (...) în cadrul căreia să vă vorbesc mai mult şi mai multe despre arhiva SIPA şi despre celelalte două rapoarte, care la momentul la care vorbim au caracter secret", a spus ministrul Justiţiei, citat de Agerpres.

EVZ: Macovei şi Tapalagă au plecat cu registrul de intrări-ieşiri

Ministrul Justiţiei, Monica Macovei, şi consilierul său Dan Tapalagă au intrat în arhiva SIPA în ianuarie 2005, unde ar fi stat câteva ore şi ar fi luat registrul de intrări-ieşiri documente secrete şi strict secrete, conform unei note reproduse de ”Evenimentul Zilei”, care scrie că accesul celor doi în arhivă s-a făcut fără respectarea prevederilor legale, pentru că nu au prezentat certificate ORNISS. Dan Tapalagă susţine că acea vizită a durat aproximativ o oră, că nimeni nu s-a uitat în dosare şi că doar s-au securizat câteva spaţii cu sigiliul ministrului, după ce Macovei ar fi primit informaţii că se încearcă distrugerea arhivei, potrivit News.ro.



”Evenimentul Zilei” prezintă o reproducere a primei pagini dintr-o notă care ar fi fost întocmită de un ofiţer SIPA, potrivt căreia în 5-6 ianuarie 2005, prin ordinul ministrului justiţiei Monica Macovei au fost sigilate la sediul MJ: Biroul de Documente Clasificate, Direcţia Juridică şi Biroul de elaborare acte normative. Potrivit sursei citate, în data de 7-8 ianuarie, la ora 20.00, au mers la Direcţia Generală a Penitenciarelor Monica Macovei şi dan Tapalagă pentru verificarea intrărilor şi ieşirilor documentelor secrete ale SIPA din ultimul trimestru al anului 2003 şi primul trimestru din 2004. Au mai fost oprezenţi şeful SIPA de atunci, colonelul marius Stoian şi încă doi ofiţeri sau subofiţeri care aveau în răspundere arhiva.

Monicăi Macovei şi lui Dan Tapalagă le-ar fi fost solicitate certificatele ORNISS, însă aceştia nu le-au prezentat. Ei ar fi stat în arhivă timp de şase ore, până la ora 2.00, când ar fi plecat cu registrul de intrări-ieşiri documente secrete şi strict secrete, care ar conţine: nume de persoane semnalate, conţinutul foarte succint, de unde proveneau şi unde au fost semnalate, adică beneficiarii informaţiilor.

Registrul ar fi fost restituit SIPA după ce procurorul Doru Dobocan ar fi preluat conducerea acestui serviciu.

Dan Tapalagă a precizat, citat de ”Evenimentul Zilei”, că atunci ar fi fost luate măsuri de securizare a arhivei.

”Am asistat în calitate de consilier la măsuri de securizare a arhivei SIPA, operaţiune dispusă şi realizată a ministrul Monica Macovei, în prezenţa unor persoane din conducerea Serviciului. Era într-o seară de vineri, la începutul lui 2005, din câte îmi amintesc, când cineva ne-a transmis informaţia că se încearcă distrugerea/ incendierea arhivei. Macovei l-a convocat pe şeful SIPA, Ovidiu Stoian, la minister şi am plecat cu toţii către sediul unde se afla arhiva SIPA”, a afirmat Tapalagă.

El spune că nimeni nu s-a uitat în dosare. ”Nu am văzut conţinutul dosarelor şi nu s-a uitat nimeni în ele. Cei de la SIPA au fost în permanenţă lângă noi cât am stat acolo. Nu am rămas singuri, noi cu dosarele, nicio secundă. Totul a durat puţin, în jur de o oră. Dinb câte îmi amintesc, s-au securizat câteva spaţii cu sigiliul ministrului, iar înainte de a pleca cineva a întocmit un proces-verbal”, a mai declarat Tapalagă.

Europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei, a anunţat, în 25 mai, că îi va da în judecată pe cei care au susţinut public miniciuni legate de activitatea sa ca ministru, Macovei precizând că nu a primit nicio informaţie şi niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA.

”Solicit, din nou, declasificarea tuturor documentelor privind arhiva SIPA/DGPA şi o anchetă privind presupusa scurgere de documente clasificate din Ministerul Justiţiei. Este necesar ca Ministerul Justiţiei să declasifice cât mai repede toate documentele legate de arhiva DGPA/SIPA, întocmite până astăzi: ordine de ministru, note de fundamentare, ordine ale conducerii SIPA/DGPA, procese verbale, raportul Chiuariu-Predoiu, cu menţionarea datelor, anilor şi a persoanelor implicate. Intrarea în arhiva DGPA/SIPA a 4 persoane în anul 2013, în mandatul ministrului Robert Cazanciuc, la peste 5 ani distanţa de finalizarea raportului unei comisii a Ministerului Justiţiei, trebuie, de asemenea, clarificată”, se arată într-o declaraţie de presă a Monicăi Macovei.

”Nu am primit nicio informaţie din arhiva DGPA/SIPA, nu am primit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am văzut şi citit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am sustras niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat şi distrus niciun hard-disk, nu am dat nimănui ordin să sustragă, să distrugă, să copieze vreun dosar din arhiva DGPA/SIPA sau hard-disk. Iar din raport rezultă clar că nu a existat nicio dovadă că judecătorul şi procurorul care au intrat în arhivă pe baza ordinului meu, pentru a întocmi o informare către opinia publică cu privire la modul în care a funcţionat DGPA/SIPA, ar fi comis vreo ilegalitate”, afirmă Monica Macovei. Ea a apreciat că scopul scandalului creat în jurul SIPA are ca obiectiv prejudicierea credibilităţii justiţiei.