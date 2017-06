Tudorel Toader, despre înregistrările atribuite procurorului şef DNA: „Vom apela şi la expertize tehnice pentru a stabili veridicitatea înregistrărilor”

„Procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiţiei dar asta nu înseamnă că intervine. Am auzit această controversă destul de intensă cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat doamna Kovesi, ca ministru nu am pârghiile necesare pentru a verifica veridicitatea înregistrărilor, a conţinutului. Voi urca în birou, voi aştepta să se facă ora 8.30, vom sesiza Inspecţia Judiciară pentru a verifica veridicitatea acelor interceptări. Dacă Inspecţia Judiciară nu are posibilitatea verificării veridicităţii vom găsi celelalte soluţii procedurale, inclusiv prin expertize tehnice”, a explicat Tudorel Toader.

La scurt timp de la difuzarea înregistrărilor de către postul de televiziune România TV, DNA a comunicat că înregistrarea conţine fragmente în care au fost intercalate sintagme în scopul distorsionării sensului celor spuse.

„Înregistrarea conţine fragmente care au fost rostite de procurorul şef în mod public ori la sedinţele de lucru cu procurorii unei secţii operative. Între fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu îi aparţin şi care sunt menite să distorsioneze grav conţinutul celor spuse”, a declarat, duminică seară, pentru News.ro, purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan.

„Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem”

„Uncheşelu, ştiţi ce îmi doresc, să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnu' premier care a semnat contractele alea", se aude afirmând persoane despre care cei de la România TV susţin că ar fi Codruţa Koveşi.

„Nu ştiu ce se întâmplă. Şi am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem cu toţii, ne lămurim şi ce s-a întâmplat. M-am uitat şi eu pe datele statistice unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara (...)

Anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare. Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. Înseamnă că sunt alte cauze. Şi am vrut să stăm un pic de vorbă să vedem. M-am uitat puţin pe situaţiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare: sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu sunt soluţionate. Au venit şi la aceiaşi procurori şi a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Dar altceva mă îngrijorează, că la astă cu dosarele vechi fiecare ştiţi ce aveţi. Ma îngrijorează de ce nu ii înhăţam. De doua luni, unii dintre ei umblă liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa' unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anul trecut mamă, ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii, nu facem treabă".

Declaraţiile şefei DNA în cea de-a doua înregistrare difuzată de RTV

"Nu ştiu cum vedeţi voi lucrurile, e a treia oară când spun, am zis şi la Cheile Grădiştei, zic şi acum, dacă noi în dosarele astea nu ne facem treaba, măcar să ştim. De acum o să stau aici, o să transfer toată treaba. Sunt unii (...) care par că nu fac nimic, nu am văzut nimic. Nu mai zic că sunt dosare, nu vreau să dau exemple, sunt câteva, 7-9, mă întreabă presa în fiecare săptămână de m-am săturat eu de ele şi nu se întâmplă nimic. Spuneţi-mi ce se întâmplă, să ştiu, pentru că o să ajungem să vorbim în fiecare săptămână să vă întreb pentru astăzi, pentru că numai unii, şi aceiaşi, lucrează. Pe mine nu mă convinge nimeni că din 8.000 de dosare noi într-o lună nu am putut învinui un inculpat, nu am putut trimite în judecată un inculpat din cele 8.000 de dosare. Dacă voi din sala asta mă convingeţi, plec şi nu mai zic nimic. Unii, şi aceiaşi, sunt înjuraţi de dimineaţa până seara şi alţii stau la umbreluţa noastră. Lasă că şefa se descurcă, Uncheşelu se descurcă, Dumitriu se descurcă, nu ştiu care se descurcă. Şi vă mint şi linişte, e frumos la DNA, nu? Salarii mari, nu ne întreabă nimeni când venim, când plecăm, stăm cu curul pe dosare, nu ne întreabă nimeni de ele. (...) De ce o lună şi jumătate nu s-a întâmplat nimic, ce vă lipseşte? Poate vă gândiţi să vă faceţi şi voi nişte priorităţi şi vreau să văd că de la secţie, acolo, o lună de zile măcar trei persoane sunt învinuite. Orice Parchet din România, eu vă arăt că ăia învinuiesc trei dosare şi noi, DNA-ul, doar am stat. De cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA, nu pot să cred aşa ceva. Dacă nu vreţi, spuneţi-ne, dacă nu puteţi, spuneţi-ne, dar daţi-ne un raport", este un fragment din înregistrare.

Kovesi le mai spune procurorilor că s-a ajuns în situaţia în care "cei care ne susţin se întreabă noi ce facem": "Ne-am speriat sau ce? cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA, cine nu are chef de muncă să plece. Rămân 10 oameni la DNA, dar ăia ne vedem de treabă şi luptăm până în pânzele albe".

Ea face referire şi la dosarul privind OUG 13: "Domne, eu mi-am asumat acest dosar împreună cu domnul Surugiu şi cu domnul Uncheşelu. Nu au făcut un milimetru la stânga sau la dreapta fără ca eu să nu spun da, domne, sunt de acord şi susţin treaba asta şi cred în continuare că am făcut ce era legal şi corect. Chiar să zică Curtea Constituţională că am derapat instituţional pentru ea, o să iau cele patru dosare existente în DNA cu acelaşi obiect, făcute exact în acelaşi lucru, şi le duc în braţele lui Morar şi îi zic ia-le, domnule Morar, spală-te cu ele pe cap. Noi dăm cu subsemnatul şi la Inspecţie, şi la Ministerul de Justiţie, ne înjură toată lumea de dimineaţa până seara şi mi-am asumat că am crezut că facem nişte lucruri şi alţii stăm cu dosarele sub fund şi nu facem nimic", le mai spune Kovesi procurorilor.

"Eu ştiu că ne-a dat peste cap decizia Curţii, dar să vedeţi asta, excepţia invocată de Bombonica ce ne va da peste cap, dar până atunci trebuie să ne facem treaba", mai spune procurorul-şef al DNA, referindu-se la excepţia de neconstituţionalitate ridicată de fosta soţie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, pentru infracţiunea de abuz în serviciu.