Toader: Raportul Inspecţiei Judiciare privind cercetarea lui Kovesi nu intră nici sub caracter confidenţial, darămite sub cel de secret sau secret de serviciu

"În primul rând, într-o conferinţă de presă cineva a folosit părţi din conţinutul şi concluziile respectivului raport. În al doilea rând, raportul este publicat, este public deja pe o revistă electronică de profil juridic. În al treilea rând, articolul 48 din legea 317/2004 privind funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii îi conferă raportului caracter confidenţial şi nu secret, atâta timp cât este în lucru la Inspecţia Judiciară, atâta timp cât nu s-a pus rezoluţia şi raportul nu este încă trimis la CSM. Raportul despre care vorbiţi este finalizat, are rezoluţie, trimis la Inspecţia Judiciară. Prin urmare, nu intră nici sub caracterul confidenţial, darămite sub cel de secret sau secret de serviciu. În al patrulea rând, înainte de a-l face public am consultat specialiştii în păstrarea datelor clasificate din MJ, spunându-mi-se că nu este nicio problemă", a explicat Tudorel Toader, sâmbătă, la Antena 3.

După publicarea raportului prin care cere revocarea procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-au putea alege cu acuzaţii de natură penală pentru că, pe lângă raport, a ataşat şi o serie de documente între care şi unul care ar fi secret. Este vorba de un raport al Inspecţiei Judiciare, din 9 ianuarie 2018, prin care se cerea cercetarea disciplinară a şefei DNA şi a adjunctului acesteia, Marius Iacob.