Toader: „Comunicatul SUA nu trebuie să ne îngrijoreze. Avem deplină libertate să legiferăm”. Ce spune despre eventuala sa demisie de la şefia Ministerului Justiţiei

„Sunt convins că nu trebuie să ne îngrijoreze (comunicatul Departamentului de stat al SUA - n.red.). Sunt convins că avem deplină libertate să legiferăm aşa cum Constituţia ne cere, să legiferăm în parametrii şi standardele europene şi internaţionale acolo unde avem tratate, convenţii semnate de România. Faptul că un ambasador, faptul că un departament îşi exprimă o anumită poziţie, nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că noi avem competenţele, capacitatea de a legifera. Noi trebuie doar să avem grijă să ne îndeplinim acest mandat în limitele statului de drept şi în parteneriatele pe care le avem”, a spus, miercuri, Tudorel Toader, citat de Mediafax.

Conform sursei citate, ministerul pe care îl conduce are o colaborare bună cu Departamentul stat al SUA.

„Eu am discutat de multe ori cu ambasadorul SUA, chiar dacă uneori nu am fost întru totul de acord cu anumite probleme, chiar dacă uneori am pus nişte accente, ne-am trimis nişte mesaje publice, dar fondul relaţiei este de bună colaborare. Nu înseamnă că dânsul nu are libertatea să-şi exprime o opinie. Dacă îşi exprimă o preocupare, o îngrijorare, nu înseamnă că eu îmi schimb conduita şi nu înseamnă că mă abat de la ceea ce ştiu că trebuie să fac, de la ceea ce trebuie să fac în parametrii competenţelor legale, în parametrii exigenţelor constituţionale”, a subliniat Toader.

„Eu sunt foarte mulţumit că am adus în actualitate discuţia”

Ministrul Justiţiei a mai spus că orice lege este perfectibilă, adăugând că este mulţumit că a „arătat care sunt direcţiile de schimbare”. „Indiferent câte alte schimbări vor fi, eu sunt foarte mulţumit că am adus în actualitate discuţia, că am arătat direcţiile de schimbare, că cele fundamentale vor rămâne şi, sigur, nicio lege nu-i perfectă, orice lege-i perfectibilă, cu timpul se va mai putea modifica. Eu am făcut efortul de a da bulgărele la vale. După aceea, el se rostogoleşte, se limpezeşte, dar important este să dai impulsul, să generezi schimbarea, să dai şi direcţiile. În rest, fiecare, în limita competenţelor, răspunde”, a conchis demnitarul. Statele Unite au anunţat luni seara că îşi exprimă „îngrijorarea” în legătură cu modificările propuse de Comisia parlamentară specială, avertizând că măsurile riscă să afecteze acţiunile de combatere a corupţiei şi independenţa justiţiei din România.

Ce spune despre demisie