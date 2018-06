Termen final în dosarul CET Govora. Dan Şova, acuzat de trafic de influenţă, a fost condamant la 3 ani în primă instanţă

Dan Şova este acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a asigura încheierea unui contract între CET Govora şi o firmă de avocatură.

Alături de Şova a fost judecat şi fostul director general al CET Govora, Mihai Bălan, pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună.

Procurorii notează în rechizitoriu că, în urma demersurilor lui Dan Şova pe lângă Mihai Bălan, în lunile decembrie 2011 şi mai 2013, Bălan a încheiat două contracte de consultanţă cu firma de avocatură reprezentată de martorul denunţător, iar în perioadele ianuarie-octombrie 2012 şi respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat, din partea CET Govora, plăţile efectuate în baza celor două documente, cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor interne de funcţionare a societăţii respective.

DNA mai arată că aceste contracte nu erau justificate pentru că atunci CET Govora avea un departament juridic în care îşi desfăşurau activitatea şase jurişti, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistenţă din partea vreunei societăţi de avocaţi.

La trmeul anterior aprătorul lui Dan Şova a înaintat instanţei o cerere, devenită deja o obişnuinţă în dosarele de mare corupţie, în contextul desecretizării protocolului de colaborare între Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de la lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, prin care i se cere instanţei trimiterea unei adrese către DNA prin prin care să comunice modul în care cadrele SRI au contribuit la probatoriul acestui dosar. „Solicităm să trimiteţi o adresa la DNA prin care să solicitati comunicarea urmatoarelor informaţii: totalitatea actelor de urmărire penala realizate împreuna cu SRI, să clarifice natura informaţiilor trimise de SRI, dacă s-au constituit echipe comunce, dacă a existat un suport tehnic din partea SRI şi dacă SRI a luat parte la audierea martorilor”. Instanţa a admis în partea această cerere, specificând că DNA trebuie să comunice dacă s-au efectuat acte de urmărire penală cu ajutorul angajaţilor SRI şi modalitatea în care s-au îndeplinit.

Tot la termenul trecut Dan Şova, la capătul unei audieri de aproape 4 ore, a negat în faţa magistraţilor de la Curtea Supremă acuzaţiile ce i se aduc în acest dosar, prezentând o serie de dovezi circumstanţiale prin care a susţinut că acuzaţiile procurorilor din acest dosar sunt nefondate.





„După ce in anul 2009 se declansase scandalul Rovinari, ANAF-ul declanşase un control, în noiembrie 2011. Toată lumea ştia că dacă are relaţii cu Şova, ştia că vine ANAF-ul. În acel an era exclus ca eu să pot face trafic de influenţă.





Mihai Bălan, fostul director general al CET Govora, inculpat în acest dosar din păcate, este un profesionist în domeniul energetic, 15 ani director CET Govora, indiferent de partidul aflat la putere. Acesta nu era un om pe care să-l chemi si să-i dai un ordin . Eu eram un biet senator de opozitie. Mai mult, în momentul 2011, CET Govora se afla sub controlul Consiliului Judeţean Valcea, iar eu aveam o relatie foartă proasta, inexisentă chiar cu Câlea Ion, care era presedintele Consiliului Judetean. Faptul că eram în opoziţie faptul că aveam acuzaţii publice în domeniul energetic si ca aveam o relaţie adversială cu seful de facto CET Govora, arată ca nu puteam face trafic de influenta”, a susţinut Dan Şova.





În ceea ce priveşte poziţia adoptată de către DNA în rechizitoriul acestui dosar, că CET Govora avea un departament juridic în care îşi desfăşurau activitatea şase jurişti, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistenţă din partea vreunei societăţi de avocaţi, fostul ministru al Transporturilor a explicat că aceşti jurişti se ocupau în special cu chestii minore, contracte de muncă, mici litigii, şi nu avea pregătirea sau dispoziţia de a conduce dosarele mari în care CET Govora avea nevoie de avocaţi specializaţi. „Juriştii din companiile de energie de stat nu dau niciun examen nicăieri, ei vin direct din sala de mese de la Facultatea de Drept din Târgul Jiu. În plus, avocaţii angajaţi sunt angrenaţi n litigii foarte mari, nu la ceea ce fac aceşti jurişticonsulţi care încheie contracte de muncă sau alte chestii minore. La litigiile mari chiar aceşti juruşti solicită prezenţa unor avocaţi specializaţi”, a declarat fostul ministru al Transporturilor în guvernul Ponta.