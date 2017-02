Specialiştii din CSM sunt nemulţumiţi de Legea graţierii. „Ar putea duce şi la eliberarea unor infractori periculoşi”

În acelaşi timp, sunt multe semne de întrebare asupra felului în care vor fi graţiate persoanele în vârstă, bolnave sau care au copii în întreţinere. Observaţiile cu privire la proiectul Legii graţierii colective apar într-o notă întocmită de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios a CSM şi care urmează să fie luată în discuţie de plenul Consiliului în şedinţa de săptămâna viitoare, potrivit Digi24.ro

În document, publicat pe site-ul instituţiei, specialiştii din CSM spun că în ceea ce priveşte graţierea în totalitate a pedepselor de până la 5 ani există semne de întrebare cu privire la graţierea recidiviştilor, care ar putea induce un sentiment de insecuritate în rândul populaţiei.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte condamnarea la prima abatere, pedeapsa de 5 ani este una destul de mare în raport cu limitele prevăzute pentru infracţiunile care ar putea fi graţiate din Codul Penal.

Alte critici

Sunt o serie de observaţii şi cu privire la graţierea la jumătate a pedepselor pe cazuri sociale. Specialiştii CSM spun că ar trebui explicate mult mai bine explicate condiţiile în care se poate da o astfel de graţiere, în principal în ceea ce priveşte unicii aparţinători ai minorilor. Astfel, nu ar fi explicată foarte bine în proiectul de lege sintagma „unic întreţinător al familiei”.

În plus, sunt neclarităţi şi în ceea ce priveşte graţierea pedepselor cu suspendare sub supraveghere, posibilă în vechiul Cod Penal dar care nu se aplică potrivit celui nou. Aşa că ar trebui introdusă o prevedere cu privire la această posibilitate. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii are valoare consultativă pentru parlamentari.

Legea, discutată în Senat

Comisia juridică a Senatului a dezbătut marţi, la această oră, proiectul de lege al guvernului privind graţierea, reprezentanţi ai magistraţilor fiind invitaţi să ia parte la discuţii. Şedinţa a început cu discutarea, la cererea Ministerului Justiţiei, a unui document trimis de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Comisia juridică a decis alocarea unui termen de o săptămână pentru depunerea unor amendamente la proiectul de modificare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate.

Ce conţine proiectul de lege

Proiectul de lege privind graţierea unor fapte adoptat marţi seară de Guvern elimină, comparativ cu varianta iniţială, posibilitatea graţierii persoanelor care au peste 60 de ani, dar introduce graţierea parţială pentru persoanele care au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, în condiţiile în care iniţial vârsta era de 5 ani. De asemenea, în actul normativ adoptat de Guvern pe 1 februarie nu mai există prevederi referitoare la persoane diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale.

Sunt exceptate de la prevederile legii persoanele care au comis infracţiuni cu violenţă şi cele care au săvârşit unele fapte de corupţie. Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv, aplicate de instanţa de judecată, prevede primul articol al legii.



De asemenea, se înjumătăţesc pedepsele cu închisoarea aplicate femeilor însărcinate şi celor care sunt unic întreţinător de familie, având în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani dacă nu li s-au interzis drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească. Ambele situaţii trebuie să existe la data intrării în vigoare a legii.



În toate aceste cazuri, graţierea este condiţionată de achitarea în termen de un an de la condamnarea definitivă sau de la punere în libertate a eventualelor despăgurbiri. În cazul neachitării, graţierea este revocată.



Totodată, prevederile legii referitoare la graţiere nu se aplică recidiviştilor.



Nu beneficiază de prevederile acestei legi persoanele care au săvârşit infracţiuni contra vieţii, vătămări corporale, rele tratamente aplicate minorului, agresiuni asupra fătului, lipsirea de libertate, şantaj, trafic de persoane vulnerabile, omor calificat, violarea domiciliului, bancruta frauduloasă, furtul calificat, înşelăciune, fals în orice formă, părăsirea locului accidentului, represiunea nedreaptă, abuzul în serviciu, conflictul de interese, falsificarea de monedă, falsul intelectual, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, traficul de produse toxice, infracţiunile contra securităţii naţionale, cele privind combaterea terorismului, infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi război.



Nu sunt graţiate nici persoanele pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare. Cei care în decurs de 3 ani săvârşesc o nouă infracţiune execută şi restul de pedepsă.



Legea se va aplica numai faptelor comise înainte de 18 ianuarie 2017 şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.