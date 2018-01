Sevil Shhaideh a fost la DNA pentru a i se comunica rezultatul expertizei în dosarul Belina

"Am primit raportul expertizei. Avem un termen de analiză a acestei expertize, termen în care putem să formulăm observaţii sau obiecţiuni. Este o procedura, sunt obligată să mă prezint ori de câte ori sunt citată. Am venit, am preluat această expertiză, mă voi pronunţa asupra ei", a declarat Sevil Shhaideh la ieşirea din DNA, scrie Mediafax.

La DNA au fost şi Adrian Gâdea, fost şef al Consiliului Judeţean Teleorman, şi Mircea Dumitrescu, administrator public al judeţului Teleorman, cercetaţi şi ei în dosar. Surse judiciare au declarat că raportul de expertiză are 800 pagini.

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh este urmărit penal pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina”, cauză în care DNA a cerut Camerei Deputaţilor şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene. Solicitarea a fost respinsă de parlamentari.

Procurorii DNA susţin că în 2013, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel, cu suprafaţă de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare, situate în albia minoră a Dunării, au fost trecute ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

DNA îi acuză pe cei doi miniştri că au contribuit la adoptarea nelegală a hotărârii de guvern prin care a fost transferată insula Belina din patrimoniul statului în cel al Consiliului Judeţean Teleorman.