„Regele cocainei din Balcani“ a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la zece ani şi şase luni de închisoare. „În România, eu pot!“

Evelin Banev, supranumit "Regele cocainei" din Bulgaria, a fost condamnat în lipsă, în 25 mai 2016, de Tribunalul Bucureşti, la 14 ani de închisoare şi interzicerea unor drepturi, pentru trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc şi trafic ilicit de droguri de mare risc, potrivit News.ro.



Cetăţeanul bulgar a contestat sentinţa dată de magistraţii Tribunalul Bucureşti la Curtea de Apel Bucureşti. Pe lângă condamnarea la 14 ani de închisoare, lui Banev i s-a interzis să se afle pe teritoriul României după ispăşirea pedepsei.

Acuzaţiile DIICOT

Procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Evelin Banev, alături de un complice, Radoslav Georgiev Atanasov, în iunie 2014, pentru că ar fi introdus pe teritoriul României, în cursul lunii aprilie 2012, cantitatea de 51,058 kilograme de cocaină, în vederea vânzării. Drogurile au fost apoi livrate altor persoane cu ajutorul lui Radoslav Georgiev Atanasov şi al altor complici neidentificaţi, potrivit anchetatorilor.



Investigaţiile au fost declanşate în 12 octombrie 2011, ca urmare a sesizării din oficiu a Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog cu privire la traficarea unor cantităţi mari de cocaină, pe ruta America de Sud - România - ţări din Europa de Vest.

Ancheta

Totul începe în aprilie 2012, atunci când procurorii DIICOT au capturat 51 de kilograme de cocaină cu o puritate foarte mare, de 93%. Drogurile erau ascunse într-o camionetă, parcată în apropierea Piaţei Unirii din Bucureşti. Era vorba de cinci colete învelite în folii de aluminiu, cu un puternic miros mentolat- pentru a nu putea fi mirosite de câinii special antrenaţi- şi ascunse în două genţi negre de voiaj. Preţul unui kilogram de cocaină en-gros, cu puritate sub 90%, este de 40-60.000 de euro, iar endetail preţul este în jurul sumei de 100 euro/gram.

Potrivit DIICOT, drogurile proveneau din America de Sud şi erau proprietatea lui Evelin Banev Nikolov, fiind destinate pieţei din Occident. Cocaina fusese introdusă în România prin portul Constanţa. Operaţiunea fusese pusă la punct în o c to m b r i e 2011, chiar la Bucureşti, într-un hotel de lux. „Regele cocainei”, alături de un locotenent bulgar, Radoslav Georgiev Atanasov, a avut o întâlnire cu un cumpărător, „Carlos”, care era interesat de achiziţionarea unei cantităţi mari de droguri din America de Sud.

Filajul din piscină

Următoarea întâlnire a fost în mai 2012, la piscina hotelului Megali Vretonnia din Atena, şi a fost monitorizată de autorităţile din Grecia. Banev i-a confirmat încă o dată lui „Carlos”: „În România, eu pot”. Afacerea era simplă, oamenii celor doi se întâlneau la Bucureşti şi preluau o maşină încărcată cu droguri. Legătura avea să fie ţinută doar pe BlackBerry Messenger.

În acel moment, procurorii DIICOT au intervenit şi au băgat un investigator sub acoperire, „Petrov Nicolai Metodiev”, şi doi colaboratori sub acoperire, „Mirko Borisov şi” „Ioana Alexia Popa”. Aceştia au luat legătura cu locotenentul lui Banev. Atanasov a parcat maşina plină cu droguri şi a părăsit România cu primul avion. El i-a anunţat pe partenerii săi, în realitate colaboratori sub acoperire, unde sunt drogurile. Atanasov a fost prins în Italia după câteva săptămâni şi extrădat în România.

Complicele, condamnat

Radoslav Georgiev Atanasov (44 de ani): A recunoscut acuzaţia de complicitate la săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc, pentru a beneficia de o pedeapsă mai mică, redusă cu o treime. Tribunalul Bucureşti l-a condamnat în primă instanţă la 4 ani şi 6 luni de închisoare.



Evelin Banev Nicolov (50 de ani), zis „Brendo” sau „Igor”: Pe numele lui, judecătorii au emis un mandat de arestare preventivă, dar autorităţile bulgare au refuzat extrădarea. Într-o scrisoare trimisă magistraţilor de la TRibunalul Bucureşti el neagă acuzaţiile DIICOT şi spune că discuţia din Grecia ar fi despre ceasuri şi o afacere ratată de la Bucureşti.

„Marfa este aproape, pe apă, a trecut de strâmtoarea Gibraltar”

În discuţia din Grecia, Banev i-a explicat lui Carlos care era preţul cocainei în mai multe ţări. Banev voia banii cash, în bancnote mici, pentru a plăti furnizorii din America de Sud.



Banev: Ok. Haide să organizăm totul cu calm.

Carlos: Eu vorbesc cu ei şi ei îmi spun mie cum vor. Îmi vor plăti totul cu timpul.

Banev: Preţul în România...

Carlos: E puţin.

Banev: 15, 20, 30, 32, 33, 35, mă înţelegi? În Italia, în acest moment este 32-35. O să scadă până la 35. E mai bine ca nimeni să nu ştie.

Carlos: Nu, eu nu ştiu.

Banev: E mai bine să nu ştii, În Spania este 15,23, 50. Marfa mea e pentru Italia, Olanda şi Germania, mai puţin cu Spania, pentru că este foarte ieftin, nu se vinde bine.

Carlos: Nu, e clar, marfa e pentru Olanda şi Italia. Cu tot respectul, nu mi-aţi răspuns la întrebare. Marfa pe care ei mi-o plătesc.

Banev: Eu nu vreau să o cumpăr la mai puţin.

Carlos: Eu am vorbit cu Surdu. Banii mei au rămas în aer, mă înţelegi?

Banev: Marfa este în regulă, marfa este aproape, în Italia, pe apă, a trecut de strâmtoarea Gibraltar, în urmă cu trei zile, pe 14, dacă vrei marfa în Sania, Franţa şi Italia...

Carlos: Nu, eu nu.

Banev: Eu pot să vând totul, dar trebuie să lucrăm cu calm...

Carlos: Şi trebuie săţi predau bancnote mari sau...Problema este că dacă îţi dau de 500, el mă taxează cu 1% mai mult, dar îmi dă banii numerar.

Banev: Eu pot să ţi-i dau în numerar şi în Caracas.