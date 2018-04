Rectorul Academiei de Informaţii: „Trecem toate tezele prin softul antiplagiat. Dacă se constată plagiatul, propun retragerea titlului“

"Directorul SRI, domnul Hellvig, este foarte determinat să facă o reformă profundă, care să fie centrată pe calitate şi pe performanţă academică. Asta este şi dorinţa mea. Sunt ardelean şi îmi plac lucrurile făcute în stil reformist. Vă garantez că, în această instituţie, cât voi fi eu rector şi comandant, iar domnul Hellvig, director, totul se va face numai pe principiile calităţii academice", spune profesorul Ivan, ]ntr-un interviu acordat pressone.ro.

Pentru 11 teze de doctorat susţinute la ANIMV au fost aduse puternice dovezi că sunt plagiate. Apoi, un concurs a fost aranjat pentru ca generalul Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, să obţină gradul de conferenţiar universitar.

În plus, actualul ministru al Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici, a primit diplomă de absolvire a Colegiului Naţional de Informaţii (CNI), care face parte din ANIMV, deşi el nu a trecut niciodată pragul instituţiei.

Acestora li se adaugă dezvăluiri legate de reţeaua de plagiatori ai lui Gabriel Oprea sau despre politicienii care au dat buzna să facă doctorate la Academia SRI.

Singurele măsuri concrete luate până acum au fost suspendarea activităţii CNI şi emiterea unui verdict de plagiat.

„La propunerea mea s-a schimbat inclusiv regulamentul Comisiei de Etică, pentru că erau inadvertenţe legate de expertiza pe care poate să o ofere. Eu m-am inspirat după universităţile mari din România − Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, care au dat posibilitatea angajării de experţi pe lângă Comisiile de Etică. În acest moment, există o situaţie prezentată de Consiliul Ştiinţific al Academiei, care a hotărât să treacă toate tezele prin softul antiplagiat. Acel soft constată doar similitudinile. Urmează să vină o comisie de experţi să analizeze foarte bine teza, să spună dacă e plagiat sau nu şi să îşi asume decizia prin semnătură. De la venirea mea s-a întâmplat următorul lucru: am cerut noii Comisii de Etică să ia toate tezele, în baza acelei analize făcute cu softul antiplagiat, în ordinea susţinerii lor, şi să facă o analiză pe baza lucrurilor descoperite şi pe baza unei comisii de experţi. Acolo unde ei constată că s-a încălcat legea, am cerut în mod expres să îşi recruteze imediat comisii de experţi şi să ne dea o soluţie. Unele soluţii le voi avea cât de curând şi, dacă se constată că este plagiat, voi face propunere de retragere a titlului de doctor”, a subliniat rectorul Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", Adrian Ivan.

Întrebat dacă există o analiză a tezei de doctorat a fostului premier Mihai Tudose, oficialul a explicat că teza lui Tudose „este în proces la CNATDCU. Noi am trimis un punct de vedere care a fost stabilit pe baza unei comisii de experţi. Nu vă pot spune rezultatul, pentru că procedura este în derulare. Dar noi avem un punct de vedere înaintat la CNATDCU”, a menţionat rectorul.

Acesta a vorbit şi despre cum a ajuns Florian Coldea să predea la Cluj.

„La Cluj predau mai mulţi profesori din Academia Naţională de Informaţii. Acum trei ani de zile am avut iniţiativa, împreună cu domnul Iancu, să facem la Cluj un masterat de Intelligence competitiv. Jumătate dintre profesorii de acolo, şi chiar mai mult, sunt invitaţi de la Academia Naţională de Informaţii. De ce? Pentru că ei sunt specialişti în intelligence. Eu am la Cluj specialişti în Studii de securitate şi Relaţii internaţionale. Şi eu sunt specialist în studii de securitate, dar nu sunt specialist în intelligence, mai ales în intelligence competitiv. Atunci am invitat profesori de la Academia Naţională de Informaţii. Una dintre primele decizii când am devenit rector a fost − normal, potrivit hotărârii Senatului − să îl numesc pe domnul Coldea conferenţiar. Domnul Coldea este astăzi conferenţiar al Academiei Naţionale de Informaţii. Domnul Coldea este un prieten al Clujului, cel puţin aşa declară domnia sa. Este un apropiat al rectorului Ioan Aurel Pop. Este, dacă vreţi, şi un susţinător al politicii academice pe care Ioan Aurel Pop o duce. Mi-a solicitat dreptul de a preda la acel masterat şi de a participa la activitatea de cercetare în studii de intelligence de acolo. Lucru pe care l-am făcut”, a mai arătat Ivan.