Protest în Piaţa Victoriei din Bucureşti: „Împreună salvăm ţara de corupţi“

în jur de 100 de persoane s-au srâns în faţa Guvernului, de unde intenţionează să plece în marş pe un traseu care are ca punct final sediul Curţii Constituţionale.

Pe pagina de Facebook a evenimentului, protestatarii explică ce îi revoltă legat de activitatea Curţiii Constituţionale:

- A hotărât că desfiinţarea noţiunii de conflict de interese pentru funcţionarii publici şi înlocuirea ei cu sintagma "folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane" este constituţională;

- A desfiinţat infracţiunea de tentativă la abuz în serviciu;

- A obligat Parlamentul să puna prag la abuzul în serviciul, încălcându-şi grav atribuţiile;

- Apublicat o hotărâre prin care cenzurează publicarea opiniilor concurente ale judecătorilor!

Toate acestea sunt semne ale unei dictaturi incipiente, iar societatea civilă trebuie sa se trezească şi să protesteze!

Program propus: Întâlnire Piaţa Victoriei – ora 19:00 Plecare în Marş – ora 20:00 sau 20:30 Piaţa Victoriei Piaţa Romană Piaţa Universităţii Parlament Curtea Constituţională a României Un reprezentant #rezistenta va da startul.

De asemenea, manifestanţii sunt nemulţumiţi de componenţa noului Executiv, cu precădere a numirii lui Mihai Tudose în funcţia de prim-ministru.



„Desemnarea noului premier a fost o enormă dezamăgire pentru societatea civilă. Cu toţii aveam alte aşteptări dupa ce Preşedintele Iohannis menţionase calităţile pe care le aşteaptă de la persoana propusă pentru această funcţie: să fie o persoană integră, fără probleme penale şi cu anvergura profesională necesară pentru a conduce un guvern. Cu toate acestea, a fost ales un om cu zero realizări în guvernul Grindeanu, cu un doctorat suspect de plagiat şi bănuit chiar în interiorul propriului partid că are legături cu serviciile secrete. Să amintim că Preşedintele a afirmat la finalul anului trecut că <<politicianul dovedit plagiator trebuie sa dispară din politică>>!“



„Să nu uităm ce anume ne-a scos pe toţi în stradă începând cu 31 ianuarie: nu doar OUG 13 dată noaptea ca hotii, dar şi tot sistemul acesta putred de corupt de care abia de curând am început să fim mai conştienţi. Nu mai vrem hoţie, minciună, sfidare, aroganţă, incompetenţă şi corupţie! Ne dorim o clasă politică curată şi onestă, care să lucreze pentru cetăţeni, nu doar în interes personal, o clasă politică bazată pe meritocraţie şi valori morale, valori europene. Lupta noastră nu trebuie să înceteze, pentru că doar împreună putem salva ţara de corupţi! De aceea, ieşim din nou în stradă în număr mare şi te aşteptăm alături de noi!“, au mai subliniat protestarii.