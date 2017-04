Procurorii DNA cer Curţii Supreme să emită al treilea mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghiţă

Acesta ar fi al treilea mandat de arestare emis pe numele lui Ghiţă. Cererea pentru noul mandat a fost depusă de procurori la Instanţa Supremă la sfârşitul săptămânii trecute, iar judecătorii urmează să o ia în discuţie în data de 9 mai. Trebuie făcute până atunci procedurile legale de citare, iar avocatul fostului parlamentar trebuie să primească acces la argumentele avute în vedere de procurori, potrivit Digi 24.



Este un dosar în care Sebastian Ghiţă este acuzat de dare de mită. Conform anchetatorilor, acesta i-ar fi făcut cadou o vilă în Ploieşti fostului edil al oraşului, pentru ca primăria să continue finanţarea din bugetul local a echipei de baschet Asesoft Ploieşti.

Mandatele şi dosarele

Sebastian Ghiţă are un mandat de arestare preventivă emis în lipsă, în 10 ianuarie, de instanţa supremă, în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupţie, alături de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din Prahova. Fostul deputat a fost dat şi în urmărire internaţională, prin Interpol.



Al doilea mandat de arestare preventivă pe numele lui Ghiţă a fost emis de Tribunalul Prahova pe 15 martie, în cel de-al cincilea dosar deschis pe numele lui. Procurorii suspectează că fostul deputat, care până în anul 2012, când a fost ales în Parlament, a fost reprezentant al S.C. Teamnet Internaţional S.R.L. şi S.C. Asesoft International S.A. a pretins şi primit de la reprezentanţii celor două societăţi sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor instituţii şi autorităţi publice să le atribuie contracte de prestare deservicii IT şi/sau să faciliteze derularea în bune condiţii firmelor ai căror reprezentanţi fuseseră contactaţi, anterior, de către Ghiţă. Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achiziţie de programe informatice finanţate din fonduri publice, dar şi din fonduri europene, încheiate între anii 2007 şi 2015 de către mai multe societăţi comerciale cu profil de activitate în domeniul IT şi de asocierea dintre acestea şi societăţile comerciale S.C.Teamnet International S.R.L. şi S.C. Asesoft International S.A.

Anunţul Ministerului Justiţiei

Ministerul Justiţiei anunţă, vineri, că a primit documentele transmise de către instanţele emitente ale mandatelor de arestare preventivă în cazul lui Sebastian Ghiţă, cererea de extrădare şi documentele însoţitoare urmând să fie transmise autorităţilor din Serbia, după finalizarea traducerilor.

Până la data de 21 aprilie 2017 Ministerul Justiţiei a primit documentele transmise de către instanţele emitente ale mandatelor de arestare preventivă. Aceste documente sunt în curs de analiză la nivelul direcţiei de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, urmând a fi definitivată cererea de extrădare", spun reprezentanţii Ministerului Justiţiei (MJ).



Ei precizează că vor analiza dacă documentaţia corespunde cu cerinţele Convenţiei Europene de extrădare şi cu exigenţele autorităţilor din Serbia.



"Acest examen de regularitate presupune analizarea corespondenţei întregii documentaţii cu cerinţele prevăzute de instrumentul internaţional aplicabil (Convenţia Europeană de extrădare - Paris 13 decembrie 1957), cu legea română incidentă (Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi cu exigenţelor autorităţilor sârbe care au solicitat, între altele, traducerea documentelor în limba sârbă", mai arată reprezentanţii MJ.



Ministerul menţionează că, după finalizarea traducerilor, va fi transmisă către Serbia cererea de extrădare şi documentele care o însoţesc.



"Cu respectarea termenelor legale, după finalizarea traducerilor, care însumează un număr considerabil de pagini, cererea de extrădare şi documentele însoţitoare vor fi transmise autorităţilor competente din Republica Serbia", încheie reprezentanţii Ministerului Justiţiei.