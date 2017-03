Procurori: EximBank a cumpărat licenţe pentru calculatoare cu 40 la sută mai scumpe, diferenţa reprezentând „comisionul” intermediarului

"Urmare acestei înţelegeri, firma a depus mai multe oferte la EximBank SA, care au fost declarate câştigătoare şi pentru care au fost încheiate patru contracte de livrare în valoare totală de 696.406 de euro (TVA inclus). Pentru încheierea acestor contracte, firma nu a purtat nicio negociere cu conducerea băncii, ci, în baza celor convenite cu Bogdan-Viorel Mitu, se deplasau la sediul băncii doar pentru a semna contractele”, se arată în referatul procurorilor DNA.



În schimbul intervenţiilor la conducerea băncii, Bogdan Mitu a solicitat iniţial plata unui comision de 10-12 la sută din valoarea totală a contractelor ce urmau a fi încheiate.



"Pentru a putea plăti sumele pretinse de către Bogdan-Viorel Mitu, societatea IT a perceput un preţ reprezentând preţul de listă al produselor diminuat cu aproximativ 2 la sută, deşi serviciile IT puteau beneficia de un discount de 40 la sută”, susţin anchetatorii.



Procurorii mai arată că unul dintre contracte a fost semnat fără licitaţie şi prin corespondenţă.



"La data de 28 decembrie 2010 a fost încheiat un contract de achiziţii având ca obiect vânzarea dreptului neexclusiv de utilizare legală a produselor software pentru o perioada de trei ani şi un preţ total de 518.562 de euro fără TVA, plătibil în trei rate anuale, respectiv pentru un număr total de 339 de licenţe. Contractul nu a fost semnat în prezenţa ambelor părţi, ci prin corespondenţă”, precizează anchetatorii.



Magistraţii Tribunalului Bucureşti l-au arestat, în 22 februarie, pentru trafic de influenţă, pe Bogdan-Viorel Mitu, care ar fi primit aproape 1,5 milioane de lei de la două firme de IT pentru a interveni, în perioada 2011-2012, la preşedintele băncii de stat EximBank să atribuie societăţilor mai multe contracte.



Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.



Mitu a fost reţinut, în 21 februarie, pentru 24 de ore, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), care au pus în mişcare acţiunea penală împotriva sa.



Potrivit DNA, anchetatorii au probe că, în a doua jumătate a anului 2011, Bogdan Viorel Mitu a pretins şi în perioada ianuarie - septembrie 2012 a primit suma totală de 960.859 de lei de la reprezentantul unei firme IT, pentru a-l determina pe preşedintele unei unităţi bancare cu capital majoritar de stat să dispună încheierea a patru contracte cu societatea acestuia, în valoare totală de 696.406 de euro.



Anterior, în decembrie 2010, Bogdan Mitu ar fi pretins şi în februarie 2011 şi februarie 2012 ar fi primit 532.306 de lei de la reprezentantul unei alte firme IT, pentru încheierea, cu aceeaşi bancă, a unui contract în valoare totală de 643.018 de euro, au scris procurorii în ordonanţa de reţinere.



Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că banca de stat cu care trebuia să fie încheiate contractele este EximBank.



Preşedintele EximBank în perioada 2009 - septembrie 2012 a fost Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană.