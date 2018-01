Principalele modificări legislative care intră în vigoare anul acesta

Anul 2018 aduce numeroase modificări legislative, multe dintre ele care-i vizează pe şoferi. Printre ele: noua taxă auto sau reguli mai dure pentru obţinerea permisului de conducere. Poate cea mai aşteptată schimbare este însă cea care va veni odată cu noua carte de identitate.





Anunţat încă de acum câţiva ani, buletinul electronic de identitate are şanse mari să fi introdus în prima jumătate a acestui an. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, iniţiat de Guvern, a trecut de Senat la foc automat, deputaţii urmând să dea votul final la începutul acestui an. Concret, cartea de identitate actuală va fi înlocuită cu una electronică, mai mică şi mai utilă. Ea va conţine un cip cu datele biometrice ale titularului, dar şi informaţii cu ajutorul cărora pot fi accesate serviciile de sănătate, bancare, fiscale, sociale, de educaţie etc.





Cu acordul părinţilor, chiar şi copiii vor putea obţine un asemenea document, pe care îl vor putea folosi ca să călătorească în spaţiul Uniunii Europene. În schimb, cine nu vrea o carte de identitate cu cip va putea opta în continuare pentru una clasică.

Pe lângă datele obişnuite, precum nume şi prenume, locul şi data naşterii, codul numeric personal, adresa de domiciliu, cartea electronică de identitate va conţine şi datele biometrice şi amprentele a două degete ale titularului.

Mai mult, buletinul electronic va îngloba informaţiile conţinute acum de cardul de sănătate şi va permite titularului să se autentifice în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau private, precum şi să utilizeze o semnătură electronică.





Noi reguli pentru ITP





Noutăţi importante îi aşteaptă în acest an şi pe posesorii de maşini. Din data de 20 mai 2018 vor intra în vigoare noi reguli pentru obţinerea Inspecţiei Tehnice Periodice (ITP). Concret, şoferii care au la maşină parbrizul puţin crăpat sau alte defecţiuni minore care nu pun în pericol siguranţa rutieră vor putea trece fără probleme inspecţia tehnică. Vestea proastă este că maşinile cu o vechime mai mare de 12 ani trebuie să facă ITP-ul anual. După noile reguli, deficienţele tehnice sunt grupate în trei mari categorii. Cele minore, cu care o maşină poate primi ITP, se referă la acele defecţiuni care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau impact asupra mediului.





A doua categorie o formează defecţiunile majore. În categoria deficienţelor majore sunt încadrate cele care pot compromite siguranţa vehiculului, pot avea un impact asupra mediului sau îi pot pune în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic.





Ultimele sunt deficienţele periculoase, adică acelea care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au un impact asupra mediului. Dacă o maşină are o deficienţă majoră sau periculoasă, inspecţia tehnică nu poate fi trecută, fiind necesară o nouă verificare tehnică în termen de 30 de zile.





Acestea nu sunt singurele schimbări la regulamentul ITP. Tot începând din acest an, se va aplica o nouă regulă, potrivit căreia expirarea ITP duce automat la suspendarea înmatriculării maşinii, iar conducerea unei vehicul cu înmatricularea suspendată se va sancţiona cu amendă de până la 3.000 de lei.





Carnetul de conducere, condiţionat de starea de sănătate





Se înăspresc şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere. Începând chiar de la 1 ianuarie, persoanele care suferă cu inima sau de diabet vor putea obţine mai greu eliberarea şi reînnoirea permisului de conducere. Aşa prevede un ordin al ministrului Sănătăţii, care transpune în legislaţia naţională o directivă europeană din anul 2016. Se estimează că peste 3,5 milioane de români suferă de aceste boli, care pot influenţa comportamentul la volan.





Ordinul precizează că pentru boli precum cele vasculare periferice, insuficienţă cardiacă, cardiopatie valvulară sau boli care presupun implantarea unui defibrilator, candidaţilor sau conducătorilor auto nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere.





Şi şoferii sănătoşi tun vor avea probleme să rămână cu permisul în buzunar. Cei care vor încălca regulile de circulaţie în mod repetat vor fi obligaţi să treacă din nou examenul scris pentru a primi permisul de conducere. Regulile se aplică în cazul persoanelor care au încălcat legea de cinci ori pe durata unui an.





Pe de altă parte, cei care nu au cel puţin 11 clase nu vor mai putea susţine examenul pentru permis. Autorităţile spun că au decis acest lucru pentru a stimula elevii să meargă la şcoală, dar şi pentru a reduce semnificativ numărul accidentelor.





Amenzile rutiere se plafonează





Totuşi, există şi veşti bune pentru şoferi. La sfârşitul anului trecut, Guvernul a decis plafonarea valorii punctului amenzii rutiere la 145 de lei, pentru a nu genera creşteri excesive în urma majorării salariului minim brut. Dacă nu ar fi fost luată această decizie, punctul de amendă ar fi crescut de la 145 de lei la 190 de lei, proporţional cu majorarea, de la 1 ianuarie 2018, a salariului minim, de la 1.450 de lei la 1.900 de lei.





Măsura este, evident, pe placul şoferilor, dar guvernanţii ignoră faptul că sancţiunile de la nivelul anilor precedenţi nu au reuşit să-i disciplineze pe şoferi, iar România se află în continuare în topul morţilor pe şosele. Potrivit Codului Rutier, amenzile contravenţionale se stabilesc în funcţie de numărul punctelor-amendă aplicate, iar printr-o Hotărâre de Guvern s-a decis că valoarea unui punct-amendă reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie.