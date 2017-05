Povestea profesorului de muzică ce şi-a şantajat eleva de 13 ani cu fotografii compromiţătoare: „Dacă îmi dai blok sau unfrend te pun pe facebook“

Lucian Şerbănică (30 de ani), profesor de muzică la două şcoli generale din Tulcea, şi-a creat un cont cu date nereale pe facebook, pentru a se împrieteni cu o elevă a sa, în vârstă de 13 ani. Dascălul i-a acesteia fotografii cu ea dezbrăcată, pretinzând că este reprezentantul unei agenţii de modeling. Fata i-a trimis patru fotografii, dar imediat după aceasta, profesorul a şantajat-o, spunând că va publica fotografiile pe internet. Motivul: fata nu a mai dorit să îi trimită încă o fotografie. Copila s-a speriat de ameninţări şi a spus totul părinţilor, care s-au dus şi au reclamat şantajul la DIICOT. Potrivit unei surse judiciare, în timpul anchetei profesorul a recunoscut tot.

„Dacă te pun pe facebook ce zici?”, „daca imi dai blok (block- nr) sau unfrend (unfriend-nr) te pun pe facebook”, „daca nu faci t pun pe facebook” sau „te pun pe facebook sa te faci de ras da?”, sunt cele patru mesaje de ameninţare ale profesorului. Lucian Şerbănică este acuzat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)- Biroul Teritorial Tulcea de pornografie infantilă şi şantaj.

Se ascundea în spatele unor identităţi false

Potrivit procurorilor DIICOT, Lucian Şerbănică şi-ar fi făcut două conturi pe facebook, pentrua discuta cu tinere, respectiv „Alina Stoian”, „Alin Stoian” şi „Yasmine Cristea”. „Am mai comunicat pe facebook şi cu alte eleve, dar nu cred că le-am cerut să îmi trimită fotografii sexy. Comunicarea avea loc tot cu identitate ascunsă”, s-a destănuit profesorul, potrivit datelor de la Tribunalul Tulcea. Anchetatorii au cerut judecătorilor emiterea unui mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.



„Desfăşor activitate didactică de aproximativ 6 ani şi fac parte dintr-o formaţie în care cânt vocal. În cadrul aceleaşi formaţii cânt şi la vioară, participând la concerte interne şi internaţionale. Nu am avut incidente legate de fete în nicio şcoală”, a încercat să se dezvinovăţească profesorul de muzică.

„M-am hotărât să încep să mă joc cu mintea fetelor”

Surse judiciare au explicat pentru „Adevărul” că profesorul a pus acţiunea sa în spatele unei drame sentimentale pe care ar fi suferit-o în 2009, atunci când ar fi fost părăsit de iubita sa, chiar înainte de căsătorie. A fost momentul în care şi-a făcut un cont pe un site de socializare.

„A fost un şoc foarte puternic pentru mine şi din acel moment m-am hotărât să încep să mă joc cu mintea fetelor. M-am simţit dominat de fata cu care urma să mă căsătoresc şi care mă abandonase, şi am crezut că pot să mă răzbun pe ea, căutând slăbiciunea altor fete. Asta se întâmpla în 2009-2010. Mi-am făcut profil pe facebook şi vorbeam aleatoriu cu fete pe care nu le cunoşteam. Îmi ascundeam identitatea, mă prezentam ca o altă persoană (bărbat sau femeie), iar după ce contactam diferite tinere pe facebook, am încercat să le dau întâlniri, vorbeam la telefon, fără să cunoască cu cine stau de vorbă. Niciodată nu am avut întâlniri cu vreuna dintre ele”,a spus Şerbănică.

„Recunosc ameninţările”

Unele tinere i-ar fi trimis fotografii compromiţătoare. În 2015, profesorul s-a căsătorit şi a făcut un copil cu soţia sa. În vacanţa de iarnă, decembrie 2016, el a contactat-o de pe contul „Alina Stoian” pe una din elevele sale care erau în clasa a VI-a.

„Am discutat o singură dată, când i-am spus că sunt o persoană de sex feminin şi sunt reprezentanta unei agenţii de modeling. Am invitat-o să participe la o preselecţie de modeling pentru a poza pentru eventuale reclame şi am cerut fotografii (…). I-am explicat că trebuie să-i fie văzut corpul, iar ea a înţeles exact ce trebuie să facă. Pentru a o determina să-şi facă curaj, i-am trimis şi eu două fotografii nud, una cu zona sânilor şi cealaltă cu organul genital (ambele aparţinând unei alte tinere luate de pe internet) pretinzând că sunt ale mele”, şi-a continuat declaraţia profesorul.



Amăgită de promisiunile pentru o carieră de model, eleva i-a trimis pozele. Profesorul a insistat în solicitările sale. „Ulterior, în aceeaşi zi, i-am cerut minorei o fotografie în oglindă, dezbrăcată, dar aceasta a refuzat. Atunci, am ameninţat-o că, dacă nu face ceea ce îi cer, o pun pe facebook pentru a o face de râs. Citindu-mi-se cele patru mesaje text de ameninţare, eu le recunosc ca fiind ale mele”, a recunoscut profesorul de muzică.

„Minora a închis telefonul şi nu mi-a mai răspuns”

„Este adevărat şi faptul că pe data de 27 ianuarie 2017, în intervalul 21:28-21:30, am apelat-o cu număr ascuns, de patru ori, pe XXX (eleva acestuia- nr) şi, după ce m-am prezentat a fi utilizatorul contului „Alina Stoian”, i-am spus acesteia să nu-i fie frică, să stea liniştită pentru că nu se va întâmpla nimic, cerându-i totuşi alte fotografii sexy. Minora a închis telefonul şi nu mi-a mai răspuns”, a mai spus Lucian Şerbănică. A fost momentul în care fata s-a dus şi s-a plâns părinţilor.

„În urma percheziţiei domiciliare ce a fost efectuată astăzi la locuinţa mea, au fost ridicate următoarele bunuri: mediile de stocare ale unui laptop şi stick-uri, carduri de memorie şi CD-uri. Din câte ştiu eu, toate fotografiile sexy au fost şterse din memorie, pentru că aşa procedam de fiecare dată. Chiar dacă s-ar mai găsi ceva la o eventuală percheziţie informatică cred că acest lucru nu mi se datorează mie, ci faptului că nu am ştiut să le şterg corect”, a ţinut să precizeze profesorul de muzică ce făcea cu fotografiile.