Porumboiu: Rizea minte cu neruşinare. Am discutat cu Ghiţă, dar nu s-a pus problema vreunei negocieri privind cazarea la Vaslui

Porumboiu recunoaşte că s-a întâlnit cu Ghiţă la Intercontinental, însă nu a rostit numele fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, aşa cum a afirmat, cu o zi în urmă, Cristian Rizea

Afirmaţiile fostului deputat Cristian Rizea, potrivit cărora Sebastian Ghiţă ar fi vorbit cu proprietarul hotelului din Vaslui pentru plata cazării sale pe perioada campaniei electorale, sunt considerate nişte minciuni de către Adrian Porumboiu. Fostul arbitru internaţional neagă faptul că ar fi negociat cazarea lui Rizea la hotelul său, precum şi faptul că ar fi vorbit cu Ghiţă despre fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea.

”Rizea minte cu neruşinare. Nu am discutat cu Ghiţă mai mult de trei minute la Hotel Intercontinental Bucureşti, unde erau prezenţi şi Rizea şi Tîrdea şi unde, sub nicio formă nu s-a pus problema vreunei negocieri privind cazarea celor doi la Vaslui. Minte ca un ordinar când implică numele domnului Coldea. La discuţia respectivă nu s-a rostit niciun nume din niciun domeniu, în afară de o înjurătură de-a mea împotriva lui Daniel Constantin. Nu înţeleg ce legături ar avea aberaţiile lui Rizea cu faptul că au fugit noaptea de la hotel fără să plătească, golind ca borfaşii şi frigiderele din camere. Repet, ca să înţeleagă toată lumea, eu nu am avut niciun fel de implicare în negocieri, neintrând în sfera mea de activitate astfel de probleme privind hotelul”, a declarat, sâmbătă, pentru News.ro Adrian Porumboiu.

Adrian Porumboiu susţine că i-ar fi atenţionat pe administratorul şi directorul hotelului atunci când Cristian Rizea şi Ciprian Ţîrdea s-au cazat pentru că ”feţele celor doi arătau a persoane dubioase”.

”Indiferent ce comentarii face acest Rizea, modul cum au procedat cei doi, Rizea şi Ţîrdea, este mai mult decât jignitor pentru aşa-zişi politicieni. Dacă nu au ştiut până acum, le explic că atunci când pleci dintr-un hotel este obligatoriu să predai cheia de la cameră la recepţie şi să anunţi că ai părăsit unitatea hotelieră. Singura mea intervenţie în acest caz a fost că, atunci când s-au cazat, i-am atenţionat pe directorul şi administratorul hotelului să încaseze banii pentru că feţele lor arătau a persoane dubioase. Dacă astfel de măscărici sunt în politica românească, orice comentariu este de prisos”, a conchis Porumboiu.

Fostul deputat Cristian Rizea a declarat, vineri, că nu el avea obligaţia să plătească pentru zilele în care a stat la hotelul din Vaslui, ci PRU, cu care a fost încheiat contractul, iar proprietarul hotelului, Adrian Porumboiu, vorbise cu Sebastian Ghiţă, în prezenţa sa, înainte de începerea campaniei electorale, că partidul va plăti.

"Întrebaţi-l, vă rog, pe proprietarul acelui hotel, domnul Adrian Porumboiu, dacă la începutul campaniei electorale, cu o zi înainte de depunerea listelor, când s-a luat decizia de a candida din parte PRU la Vaslui, a avut o întâlnire cu mine şi cu Sebastian Ghiţă în hol la Intercontinental, în barul de jos, în care Ghiţă i-a spus foarte clar că acel contract se va încheia pe partid şi partidul va plăti”, a spus Cristian Rizea, la ieşirea din sala de judecată de la instanţa supremă, unde se judecă dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani.

Rizea a precizat că, şi după alegerile parlamentare, Adrian Porumboiu a primit un telefon de la Sebastian Ghiţă în care acesta i-a spus că PRU va plăti pentru cazarea sa la hotelul din Vaslui.

Fostul deputat a vorbit şi despre o discuţie care ar fi avut loc între omul de afaceri Adrian Porumboiu şi Sebastian Ghiţă, în care primul se plângea de presiunile la care era supus de către fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea.

"Întrebaţi-l pe Porumboiu dacă s-a plâns lui Sebastian Ghiţă despre presiunile pe care domnul Coldea le făcea asupra lui şi că dosarul pe care-l are este din cauza presiunilor făcute de Coldea. Eu vă spun ce am auzit, a fost o discuţie între dânşii, n-am participat”, a mai spus Rizea.