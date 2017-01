Milionar israelian, judecat că i-ar fi dat şpagă lui Radu Mazăre, a fost condamnat într-un alt dosar la 12 ani de închisoare pentru evaziune fiscală

Afaceristul israelian Avraham Morgenstern a reuşit să scoată din ţară mai multe milioane de euro, prin contracte fictive. Banii erau obţinuţi din contracte publice. O parte din aceşti bani erau „împărţiţi” unor politicieni. Avraham Morgenstern este judecat în alt dosar pentru că i-ar fi dat mită lui Radu Mazăre suma de 175.000 de euro. Şpaga s-ar fid at prin intermediul afaceristului israelian, Elan Schwartzenberg- pe numele căruia instanţele din România au emis un mandat de arestare în lipsă.

Condamnarea Tribunalului

Avraham Morgenstern, cel care a construit cartierul social Henri Coandă din Constanţa, a fost condamnat la începutul acestui an la 12 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. După executarea pedepsei, instanţa i-a interzis lui Morgenstern „dreptul de a se afla pe teritoriul României şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale”



Firma Shapir Structures- constructoarea cartoerului social Henri Coandă a fost condamnată pentru evaziune fiscal la 400.000 de lei şipublicarea în mod consecutiv, pe o perioadă de 3 luni (o dată pe lună), a unui extras de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin intermediul unei publicaţii de circulaţie naţională, atât în ediţia

scrisă, cât şi în cea electronică (pe internet). „Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 140 alin. 2 C.pen., privind suspendarea activităţii sau dizolvarea persoanei juridice în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei complementare”, arată judecătorii.



Avraham Morgenstern şi Shapir Structures trebuie să plătească Statului Român prin Ministerul Finanţelor- ANAF, suma de de 53.836.994,87 de lei, „reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat şi nerecuperat,

la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate de la data săvârşirii faptelor şi până la data plăţii efective, în condiţiile Codului de Procedură Fiscală”.



Decizia a fost dată de Tribunalul Bucureşti şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

Care erau acuzaţiile DNA

Avraham Morgenstern este considerat de procurorii DNA un expert în contabilitate şi în legislaţia fiscală românească. Astfel, el a reuşit să sustragă de la plata taxelor 10 milioane de euro. Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2009 - 2014, Morgenstern Avraham, în calitate de administrator al Shapir Structures, nu a înregistrat corespunzător veniturile obţinute din 3 contracte încheiate cu RAEDPP (Exploatarea Domeniului Public Şi Privat) Constanţa şi Confort Urban SRL Constanţa, şi nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte.



„În aceeaşi perioadă, inculpatul a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste activităţi au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un

prejudiciu de peste 10.000.000 de euro”, arată DNA.



În cauză, procurorii au dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Morgenstern Avraham şi SC Shapir Structures S.R.L., în valoare totală estimată de circa 2,8 milioane lei şi 4 imobile situate în municipiul Constanţa, neevaluate.

Dosarul II: Şpaga lui Radu Mazăre

După cum am mai arătat, Avraham Morgenstern este acuzat, într-un alt dosar, că i-ar fi dat mită lui Radu Mazăre suma de 175.000 de euro. Banii erau pentru ca primarul să-i faciliteze câştigarea licitaţiei, ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social „Henri Coandă”, în valoare de circa 10 milioane de euro. Cazul este pe rol la Curtea Supremă.



Banii au fost daţi prin filiera Shapir Structures - Larton Consultants - Melici Management (off-shore controlat de afaceristul Elan Schwartzenberg) - contul dintr-o bancă israeliană al lui Radu Mazăre.



Potrivit anchetei DNA, totul a început atunci când Shapir Structures a plătit, conform facturii nr. 2011030/11.08.2011, un „comision de succes” în contul Larton Consultants, din care, suma de 175.000 de

euro reprezintă „comision de succes” pentru proiectul: „Construcţii montaj inclusiv a serviciului de proiectare aferent obiectivului de investiţii - Construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico – edilitare aferente – campus social Henri Coandă”. Procurorii susţin că specialiştii care au analizat

documentele de participare la licitaţie a Shapir Structures arată că nu rezultă că vreun reprezentant al Larton Consultants ar fi avut vreo implicare în acest proiect. De altfel, la biroul lui Morgenstern, mascaţii au descoperit ştampilele celor două off-shore-uri cipriote.

Afacerile cu drumuri

Shapir Structures a câştigat, la începutul anului 2011, contractele de construcţie a centurii ocolitoare Alexandria şi reabilitarea unei porţiuni de 40 de km din DN6, între Alexandria şi Craiova. În vara anului 2011, Shapir Structures a reuşit să obţină şi contractul de reabilitare a DN18, Moisei-Iacobeni. Firma a încasat de la CNADNR, în perioada 2011-2014, aproximativ 53 de milioane de euro.

Transferuri dubioase



Şi în cazul acestor contracte, procurorii DNA au descoperit mai multe transferuri de bani în Cipru, pe varianta Shapir Structures - Larton Consultants.

Comision de succes, plătit conform facturii nr. 2011019/20 iunie 2011, în valoare totală de 1.000.000 de euro, reprezintă avansul pentru onorariul de succes pentru proiectul „Proiectare şi reabilitare Moisei -Iacobeni.

Comision de succes, plătit conform facturii nr. 2010048/31 decembrie 2010, în valoare totală de 450.000 de euro, din care suma de 329.000 de euro reprezintă comision de succes pentru proiectul „Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova”, iar suma de 121.000 euro reprezintă avansul pentru onorariul de succes pentru proiectul „Construcţia variantei de ocolire a Mun. Alexandria” şi servicii pentru depunerea şi monitorizarea ofertelor.

Comision de succes, plătit conform facturii nr. 2011011/18.02.2011, în valoare totală de 280.000 de euro, din care 129.000 de euro reprezintă onorariul de succes pentru proiectul „Construcţia variantei de ocolire a Mun. Alexandria”.

„Societatea lui Elan nu a furnizat nimic firmei mele"

Avraham Morgenstern a negat la DNA acuzaţiileprocurorilor. Ancheta în acest caz a fost desprinsă din dosarul privind şpaga dată de acesta lui Radu Mazăre, prin intermediul lui Elan Schwartzenberg. Procurorii

spun că Morgenstern era prieten cu Schwartzenberg, iar acesta era prieten cu Mazăre. Aşadar, Schwartzenberg a acţionat ca un liant între reprezentantul firmei Shapir şi edil.



Atunci când a fost audiat la DNA, cu privire la transferurile de bani dintre Larton Consultants şi Melici Management - firma controlată de Schwartzenberg, Morgenstern „a declarat că nu îşi aminteşte care a

fost scopul lor, însă a precizat că între cele două societăţi exista un contract privind acordarea de consultanţă din partea firmei Melici către Larton”.



„Fiind întrebat în ce a constat această consultanţă oferită de firma Melici, inculpatul a declarat că Melici a căutat proiecte în Europa, cum ar fi în România, Ucraina, Serbia, fără a găsi vreodată vreun proiect, Melici nu a furnizat nimic firmei Larton, rezultatul a fost zero,” arată DNA.