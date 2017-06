Martor în dosarul „Polaris”: În 2004, soarele răsărea în Constanţa când spunea Radu Mazăre. Era bine să fii prieten cu el

Un martor audiat, vineri, la instanţa supremă, în dosarul "Polaris”, în care fostul primar Radu Mazăre este acuzat că ar fi primit şapte milioane euro de la Polaris M Holding pentru ca această societate să câştige licitaţia pentru serviciul de salubrizare a afirmat că a sponsorizat televiziunea acestuia cu 200.000 de euro şi a plătit mai multe reclame la ziarul controlat de familia Mazăre, spunând că în anul 2004 "soarele răsărea în Constanţa când spunea Radu Mazăre" şi că era de preferat să nu te pui rău cu fraţii Mazăre.



Omul de afaceri Carol Viorel Dichiu a arătat, la termenul de vineri al procesului, că la un moment dat l-a sunat pe Alexandru Mazăre, senator PSD şi fratele primarului Constanţei, pentru a trimite o echipă de la Neptun TV care să relateze despre abuzurile şefului din Portul Constanţa. “L-am sunat pe Alexandru Mazăre de trei sau patru ori să trimită nişte reporteri de la Neptun TV să relateze despre abuzurile şefului din Portul Constanţa care oprea transporturi de marfă care-mi aparţineau. Alexandru mi-a lăsat de înţeles că SOTI Neptun TV este a familiei Mazăre”, a arătat Dichiu.



Întrebat de judecător dacă această televiziune era una obiectivă sau părtinitoare, martorul a răspuns că nu şi-a dat seama deoarece urmărea rar emisiunile postului. În continuare, el a arătat în faţa judecătorilor cum a sponsorizat postul local de televiziune. “M-am întâlnit cu Radu Mazăre în 2004, într-un club şi am discutat despre sponsorizarea campaniei electorale ca primar şi a fratelui său ca deputat. Am plătit diverse servicii către ambii fraţi cu precizarea că partidul erau ei, fiind vorba de PSD. Am încheiat un contract cu Neptun TV, cu CURS, cu Ştefan Bănică Junior, care a cântat la lansarea candidaturii lui Mazăre. Contractele erau doar de publicitate, fără alte precizări. Teoretic, trebuia ca firma mea să primească publicitate, dar în realitate era publicitate electorală. Contractele îmi veneau pe fax. Eu nici nu i-am cunoscut pe oamenii ăştia. Eu doar am plătit. Sondajul CURS era în folosul PSD şi al candidaţilor. Nu am negociat aceste contracte. Alexandru mă suna şi îmi spunea: vezi că a mai venit un contrcat, ia şi plăteşte-l”, a arătat Dichiu.



Întrebat de judecător de ce a făcut aceste plăţi fără să aibă vreun beneficiu, omul de afaceri a spus că “în 2004, soarele răsărea în Constanţa când spunea Radu Mazăre". "Era bine să fii prieten" cu ei", a spus Dichiu, cu referire la familia Mazăre. El a mai relatat că în presa centrală s-a mai scris despre ceea ce "au păţit duşmanii lui Mazăre" şi despre faptul că sponsorizările s-au ridicat la aproximativ 200.000 de euro.



Întrebat de judecători dacă este milionar, Carol Dichiu a spus că a fost milionar în euro: “Atunci eram. Aveam 15.000 de euro salariu pe lună. La asta se adunau dividendele. Am acceptat să plătesc această sumă de bani pentru a fi prieten cu cei care conduceau oraşul, respectiv familia Mazăre. Arăt că nu am beneficiat niciodată de nimic de la Primăria Constanţa, contracte sau terenuri”, a mai arătat martorul.



El a continuat şi a relatat că din 2008 nu a mai vorbit cu Alexandru Mazăre deoarece ziarul patronat de el a scris mai multe materiale despre afacerile familiei primarului. “La un moment dat, aveam un ziar, Ups!, iar reporterii au scris despre nişte retrocedări. În 2008 era asta. O bătrână a venit la redacţie şi ne-a spus că i-a luat casa “golanul ăla”, referindu-se la primarul Radu Mazăre. Le-am spus reporterilor să scrie, după ce bătrâna a adus documente. După câteva zile a venit o doamnă procuror DNA de la Bucureşti şi mi-a cerut să nu mai continui ancheta deoarece eu nu ştiu ce ar putea să păţească ea. Era fiica femeii cu casa luată de Mazăre. Nu-mi mai amintesc numele ei. Asta era situaţia în Constanţa din perioada respectivă”, a mai spus martorul, arătând că în acea perioadă în Constanţa era “un regim neocomunist cu care era bine să fii prieten”.



Întrebat de instanţă de unde ştie că Neptun TV aparţine familiei Mazăre, martorul a spus că acest fapt era de notorietate: “Un ziarist de la Neptun TV şi apoi angajat la mine este Marius Calcan, fost director al staţiei. Mi-a zis că televiziunea SOTI este a familiei Mazăre. De când am deschis ziarul am rupt legătura cu Alexandru Mazăre. Am primit "sfaturi", în mod indirect, de la persoane interpuse ce spuneau că vorbesc în numele lui Mazăre în sensul să nu mai scriem despre afacerile sale".



Interogat de judecător de ce vorbea cu Alexandru, şi nu cu Radu Mazăre, martorul a răspuns: "Pentru că aşa am fost repartizat". “Mi-a zis Alexandru să-l sun ori de câte ori aveam nevoie. Venea de trei sau patru ori pe săptămână la mine în birou şi stătea cu orele. Asta din 2002 şi până în 2009. Am plătit reclamă şi publicitate şi pentru ziarul Telegraf care şi el aparţinea familiei Mazăre. Au existat articole negative la adresa familiei mele în Telegraf ca răspuns la anchetele Ups! care se refereau la familia Mazăre”, a continuat martorul.



Întrebat de avocaţii fostului primar dacă este adevărat că a racolat ziarişti de la Neptun TV pentru publicaţia sa, Dichiu a spus că a angajat un singur ziarist, pe Calcan, pe care l-a concediat după ce l-a “stors” de informaţii. “Nu am încercat să preiau ziarişti de la Neptun TV deoarece erau nişte ziarişti stricaţi. Au scris şi au făcut televiziune la comandă 15 ani. Doar pe Marius Calcan l-am ţinut 6 luni, apoi l-am concediat. L-am stors ca pe o lămâie de informaţii 6 luni, am aflat tot ce mă interesa de la el despre familia Mazăre şi apoi l-am dat afară. El scria articolele deoarece era redactor-şef. L-am concediat pentru că aveam opinii diferite. Nu am văzut nimic negativ de PSD în Telegraf sau la SOTI TV”, a încheiat martorul.



În acest dosar, Radu Mazăre a fost trimis în judecată în 10 decembrie 2015, fiind acuzat de trei infracţiuni de luare de mită, abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi conflict de interese.



Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au arătat în rechizitoriu că Radu Mazăre a primit opt milioane de euro şi peste opt milioane de lei de la reprezentanţii unor firme pentru facilitarea emiterii unor documente şi pentru înlesnirea câştigării unei licitaţii sau încheierea unor contracte.



Alături de Radu Mazăre sunt judecaţi deputatul PSD Eduard Martin, asociat al SC Polaris M Holding SRL, şi mai mulţi funcţionari din Primăria Constanţa, precum şi omul de afaceri Sorin Strutinsky. Şi firma Polaris M Holding SRL a fost trimisă în judecată în această cauză.



Potrivit anchetatorilor, în perioada 2006 - 2009, Radu Mazăre, ajutat de Sorin Strutinsky, a solicitat peste două milioane de euro, din care a primit aproximativ un million de euro şi aproape 2,5 milioane de lei de la reprezentanţii a două societăţi comerciale, pentru a le facilita emiterea documentaţiilor de urbanism necesare dezvoltării unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intenţionau să le dezvolte în Constanţa.



Radu Mazăre mai este acuzat că, în perioada 2008-2014, cu ajutorul lui Strutinsky, a primit de la firma Polaris M Holding, al cărei asociat şi administrator era Eduard Martin, peste şapte milioane de euro, pentru că a asigurat acesteia câştigarea unei licitaţii organizate de Primăria Constanţa pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a oraşului pentru o perioadă de 25 de ani, ulterior fiind încheiat şi un act adiţional prin care valoarea contractului a fost majorată nejustificat cu zece milioane de lei.



Anchetatorii au mai arătat, în actul de sesizare a instanţei, că în perioada noiembrie 2006 - 2013, Radu Mazăre a participat la încheierea a 12 contracte între Primăria Constanţa şi o societate controlată de el şi de Sorin Strutinsky, în valoare totală de peste şase milioane lei.



“Aceste lucruri au fost posibile în condiţiile în care inculpatul Mazăre Radu Ştefan a beneficiat de foloase de la această firmă constând în promovarea imaginii şi a intereselor sale electorale”, susţin procurorii.