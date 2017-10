„Marşul Chitarelor“, la doi ani de la tragedia din Colectiv. Eugen Iancu: Dacă alegem să pupăm moaşte, înseamnă că acesta ne e viitorul

"Marşul chitarelor" este programat să înceapă la ora 19.00, în parcul din faţa magazinului Unirea, cu punct final până în Piaţa Bucur, după care se va încerca şi organizarea unui flashmob.

Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, a declarat pentru News.ro că bucureştenii sunt aşteptaţi la marş cu instrumente muzicale şi să cânte apoi în jurul monumentului din Piaţa Bucur, de la ora 22.33, piesele: ”Back to life” (Goodbye to Gravity), ”Exerciţiu” (Valeriu Sterian) şi ”Vinovaţii fără vină” (Pasărea Colibri).

”Ne strângem acolo la Colectiv, i-am invitat să vină cu chitare, pentru a crea un moment. Nimic special, pur şi simplu ne întâlnim acolo. Se aprinde o lumânare, se pune o floare, fiecare ce simte. Nu e nimic impus. Noi aşa am făcut invitaţia, să vină cine poate, cine ştie, cu o chitară, am fixat şi trei cântece. O să încercăm să facem şi un flashmob. Sunt cântece uşoare”, a spus Eugen Iancu, pentru News.ro.

El a spus că şi-ar dori să participe la eveniment măcar în jur de 10.000 de persoane, dar că nu a făcut presiuni în acest sens. El a explicat că numărul oamenilor care vor fi prezenţi la eveniment va demonstra nivelul de interes al românilor pentru tragedia de la Colectiv.

”Să nu uităm că e şi Sfântul Dumitru la Patriarhie, se pupă moaşte de vreo două zile încotinuu, deci lumea e dusă acolo – bine, nu e lumea pe care am aştepta-o noi, dar, oricum, ca idee. Primăria are pe sus pe aici tot felul de evenimente. Sincer să fiu nu ştiu (câte persoane vor participa, n.r.). Nu am vrut să forţăm nimic. Dacă vor fi 10 inşi, înseamnă că asta doreşte societatea – să se îngroape totul, să se uite, dacă vor fi 100.000 înseamnă că am trezit ceva. Eu sunt convins că nu vor fi nici 100 nici 100.000. Să sperăm că vor fi 2.000 – 3.000 de oameni. Eu mi-aş dori să fie 10.000. Mi se pare sincer că acesta va fi un semnal pe care noi îl tragem. Dacă vrem să pupăm moaşte, înseamnă că acesta ne e viitorul”, a spus Iancu.

El a adăugat că este important, la doi ani de la incendiu, să ”încercăm să ne dezmeticim, să ne asumăm greşelile din trecut şi să facem tot ce putem să le îndreptăm”, pentru a nu se mai întâmpla o astfel de tragedie.

”Din greşeli noi trebuie să învăţăm. Din păcate, în România nu învaţă nimeni nimic. Cel puţin până acum nu s-a învăţat nimic. În sănătate eu aş intra cu buldozerul - în minister şi în toate spitalele şi aş lua-o de la zero. Şi în justiţie cred că tot cu buldozerul aş intra, pentru că, din păcate, şi procurorii şi judecătorii sunt împărţiţi în două tabere - unii sunt cu ăia, unii sunt cu ăia, şi în funcţie de asta iau decizii. Ar trebui ca fiecare să îşi vadă de meseria lui şi atât”, a mai spus el.

Potrivit Brigăzii Ruriere a Capitalei, traficul rutier va fi închis şi reluat progresiv pe traseul de desfăşurare a marşului: Parc Unirii, traversarea intersecţiei dintre Bulevardul I.C. Brătianu şi Bulevardul Unirii – Pod Şerban Vodă – Splaiul Unirii – strada Bucur - Piaţa Bucur.

În funcţie de numărul participanţilor, în intervalul orar 20.00 - 23.00, se va restricţiona progresiv traficul rutier pe: strada Bucur, strada Între Gârle, strada Verzişori şi străzile care converg spre Piaţa Bucur. Brigada Rutieră le cere şoferilor să evite deplasarea în zonă, să circule cu maximă atenţie şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri.

În urma incendiului din clubul Colectiv din seara de 30 octombrie 2015 şi-au pierdut viaţa 64 de persoane - 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate. Incendiul a izbucnit în timpul unui concert susţinut în clubul Colectiv de trupa rock bucureşteană Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul ”Mantras of War”. Solistul Andrei Găluţ este singurul membru al trupei care a supravieţuit tragediei.