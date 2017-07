Kovesi a semnat revocarea din DNA a procurorilor Ţuluş şi  Moraru. Ţuluş, audiat la Inspecţia Judiciară. Moraru: „Voi contesta ordinul”

UPDATE Mihaiela Iorga, revocată, miercuri, din funcţia de procuror DNA, a ajuns la Inspecţia Judiciară acolo unde este audiată de inspectori. Magistratul a spus că va contesta în instanţă decizia de revocare, precizând nu ea este cea care a provocat scandalul din instituţie.

„Ordinul are o cale legală şi com urma calea legală.(..) Bineînţeles că voi contesta la instanţă. (..) Voi merge acolo unde va dispune CSM. Nu am nicio cerere expresă. Nu m-am născut procuror şi nu vreau neapărat să ies la pensie procuror. Am făcut un demers pentru justiţie, un demers pe care l-am considerat legitim şi corect”, a declarat Mihaiela Iorga Moraru, citată de Mediafax.

Întrebată dacă se aştepta ca procurorii CSM să avizeze revocarea din funcţie, Iorga a spus: „Sincer, nu, pentru că am considerat întotdeauna că dreptul la apărare trebuie să fie asigurat oricărei persoane. Este un drept constituţional, prevăzut de CEDO”. „Nu ştiu cum mă privesc colegii, ar trebui să-i întrebaţi pe ei. Nu am determinat eu acest scandal, nu am făcut eu primul pas. A fost doar un act legitim şi susţin în continuare că a fost un demers corect. Eu l-am făcut instituţional. Nu ne-am simţit în niciun fel marginalizaţi. Nu ştiu dacă se solidarizează sau nu”, a mai spus magistratul.

Referitor la acuzaţiile aduse conducerii DNA, de intervenţie în anchete, întrebată dacă are dovezi, Mihaiela Iorga Moraru a declarat: „Dacă îmi vor fi cerute, bineînţeles.” Iorga este audiată de inspectori, la sediul Inspecţiei Judiciare aflându-se şi procurorul Doru Ţuluş.

Revocarea, semnată de Laura Codruţa Kovesi

Decizia de revocare a fost semnată miercuri, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai DNA. Doru Ţuluş s-a prezentat miercuri la sediul Inspecţiei Judiciare. El a sesizat IJ cu privire la modul în care s-a desfăşurat ancheta în cazul său. La venirea la sediul IJ, acesta nu a făcut declaraţii.

Secţia pentru procurori a CSM a avizat marţi revocarea procurorilor Doru Ţuluş şi Mihaela Moraru Iorga de la DNA, conform solicitării adresate de către şefa DNA Laura Codruţa Kovesi. Decizia a fost luată după audierea celor în şedinţă secretă, la care au participat şi Laura Codruţa Kovesi şi procurorul general Augustin Lazăr.



Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a susţinut că nu există niciun conflict şi nicio tensiune în DNA, unde activitatea se desfăşoară normal. Ea a mai spus că nu îşi dă "nicio demisie", pentru că nu are motive.