Laura Codruţa Kovesi, despre presupusa cerere de reţinere a Elenei Udrea: „Nu am cerut niciodată procurorilor să dispună anumite măsuri sau soluţii“

„Nu am cerut niciodată procurorilor să dispună anumite măsuri sau soluţii. În ceea ce priveşte anumite măsuri preventive, nu vreau să particularizez cu un dosar sau un procuror, rolul meu ca procuror-şef intervine într-o unică situaţie, când se solicită un aviz pentru ridicarea imunităţii, dacă procurorul de caz consideră că se impune măsura reţinerii sau arestării prevenitive faţă de de un senator sau deputat. (...) Dar niciodată, niciodată, nu doar de când sunt procuror şef DNA, ci şi când am fost procuror general, nu am cerut unui procuror să propună o arestare preventivă sau să dea o anumită soluţie într-un dosar. Dacă făceam aşa ceva, în cei 10 ani cred că aş fi avut plângeri la CSM”, a arătat Kovesi.



Despre revocarea din funcţii a procurorilor Mihaela Moraru şi Doru Ţuluş, Kovesi susţine că a dispus din luna martie o serie de verificări ale dosarelor repartizate celor doi magistraţi şi că în urma acestor controale a reieşit că cei doi trebuie revocaţi din funcţii.



”Din verificările făcute, am constatat că au fost încălcate anumite norme care impuneau revocarea celor doi procurori din fruntea DNA. Eu am dispus nişte controale în care au fost implicaţi cei doi procurori încă din martie şi înregistrarea din şedinţă a fost făcută la sfârşitul lunii martie. Procedura controlului, a dosarelor pe care el le are în lucru, nu se termină într-o zi sau două. Mai ales când e vorba de un procuror cu 100 de dosare, ca dna procuror”, a mai precizat Kovesi pentru Ziare.com



Cu referire la numărul achitărilor din instanţă şi a dosarelor retrimise la procurori, şefa DNA a mai arătat că statistica demonstrează că acestea nu diferă cu mult faţă de aceeaşi perioadă a anul trecut, multe dintre achitări fiind o consecinţă a deciziei Curţii Constituţionale care a modificat definiţia infracţiunii de abuz în serviciu.



„Anul trecut în primele luni ale anului au fost achitate 104 persoane, anul acesta 67 de persoane, dintre care 37 erau învinuite pentru abuz în serviciu...Restituiri de dosare avem acelaşi număr: 4 în primele şase luni ale anului trecut, 4 anul acesta”, a completat Kovesi.



Direcţia Naţională Anticorupţie preciza într-un răspuns transmis la solicitarea News.ro, că procurorii Doru Ţuluş şi Mihaela Moraru Iorga, pentru care şefa instituţiei a cerut revocarea în 29 iunie, nu mai îndeplinesc condiţia bunei reputaţii pentru a fi procurori în cadrul DNA, aşa cum rezultă din Codul Deontologic al judecătorilor şi procurorilor.



Lui Moraru Iorga i se reproşează că nu a înregistrat un denunţ conform procedurilor legale, iar lui Ţuluş că a soluţionat dosare în care era implicată o persoană cu care avea "raporturi civile", ceea ce i-ar fi afectat imparţialitatea. De asemenea, Parchetul General a dispus joi încetarea delegării celor doi procurori pe funcţii de şefi de serviciu în cadrul DNA.



Ulterior, procurorii DNA Mihaela Iorga, Doru Ţuluş şi Marin Nicolae au sesizat Inspecţia Judiciară acuzând că procurorul şef al DNA se implică în anchetă privind înregistrarea unei şedinţe a DNA, făcând presiuni asupra procurorilor şi solicitând teste cu detectorul de minciuni.



Pe 4 iulie, procurorul Mihaela Moraru Iorga a declarat, la ieşirea de la CSM, unde a fost audiată la Secţia pentru procurori în cazul cererii se revocare formulate împotriva sa de către şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, că tensiunea dintre ea şi procurorul şef a părut din cauza faptului că a refuzat să dea curs unor solicitări, dând exemplu un dosar în care Kovesi a cerut că Elena Udrea să fie reţinută, însă ea a impus măsura controlului judicar.