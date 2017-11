Judecătoarea Gabriela Baltag cere sesizarea Inspecţiei Judiciare privind participarea Laurei Codruţa Kovesi la dezbaterile GDS

„Am vizualizat o întâlnire la un grup de dialog social. Am văzut că au participat şi magistraţi. Eu am văzut, mărturisesc, partea de final. Aş dori să pun în discuţie efectuarea de către Inspecţia Judiciară de verificări cu privire la ce am putut vedea eu. Înţeleg că au văzut foarte mulţi magistraţi care m-au întrebat cum putem să tolerăm acest aspect, prezenţa procurorului-şef al DNA, doamna Kovesi, şi înţeleg şi a altor magistraţi. Nu pot să spun exact pentru că nu ştiu dacă au fost sau nu. Să verifice Inspecţia Judiciară prezenţa şi participarea la discuţii cu caracter politic, pentru că discutarea unor aspecte de proteste şi de ieşit în stradă, de unirea forţelor opoziţiei şi de cenzură nu ştiu în ce măsură respectă sau nu obligaţiile şi rigorile statutului de magistrat“, a declarat Gabriela Baltag, în plenul Consiliului Superior al Magistraturii, citată de Agerpres.

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a participat marţi la o dezbatere pe legile Justiţiei, organizată de Grupul pentru Dialog Social şi Revista 22.

În 2016, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că judecătoarea Gabriela Baltag de la Tribunalul Neamţ, care era şi preşedinte al Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR), a încălcat normele de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

Gabriela Baltag ar fi încălcat prevederea conform căreia „judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprimă părerea cu privire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor“, potrivit unui comunicat al CSM.