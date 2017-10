Interlopul care folosea tehnică demnă de filmele cu James Bond pentru a câştiga la poker şi barbut

Mai mulţi membri ai clanului „Butoane” foloseau aparatură electronică pentru a câştiga la jocurile de noroc de tip poker, barbut sau rummy. Partidele ilegale aveau loc în barul lui Octavian Grecu, liderul clanului „Butoane”, din Giurgiu, sau într-un apartament al fiului acestuia, iar mizele puse la bătaie ajungeau la zeci de mii de euro. La aceste partide de joc participau lideri din lumea interlopă.

Jucătorii care ştiau „combinaţia” erau finanţaţi de doi dintre membrii grupării „Butoane”, Florin-Lucian Grecu şi Viorel-Ştefan Grecu, iar câştigurile se împărţeau între cei implicaţi. Inclusiv o parte dintre crupieri făceau parte din această înşelăciune.

O fată de 14 ani, victimă a traficului de minori

Detaliile apar în cel mai recent dosar deschis de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Şaisprezece dintre membrii clanului Butoane, suspectaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj şi proxenetism, trafic de droguri dar şi alte infracţiuni, au fost reţinuţi, alte trei persoane fiind plasate sub control judiciar.

La percheziţii, anchetatorii au găsit într-un dintre locuinţele suspecţilor o minoră de 14 ani, victimă a traficului de minori. Practic, în timpul monitorizării, procurii DIICOT au observat că gruparea se ocupa de organizarea ilegală a jocurilor de noroc.

Centura magnetică care mişca zarurile

Potrivit monitorizărilor DIICOT, gruparea prefera fraudarea jocurilor de poker şi de barbut organizate ilegal. Practic, cu ocazia organizării jocului de poker, jucătorii folosesc cărţi de joc marcate, nedectabil visual. În timpul jocului, cu ajutorul unui telefon mobil scanau cărţile de joc, folosind un program de analizare rapidă, care comunică utilizatorului cărţile care se vor distribui, apoi persoana care va câştiga jocul.



Referitor la jocul de barbut organizat membrii grupării folosesc zaruri, acţionate cu ajutorul unei centuri magnetice deţinute de o persoană care participă la jocul organizat.

Miza: zeci de mii de euro

Într-o discuţie telefonică, doi membri ai grupării „Butoane”, Nicuşor Dancu-Enache şi Eugen Pădure, stabilesc modalitatea prin care vor comunica la masa de poker fără a fi observaţi, cât şi alte detalii în înşelarea participanţilor la joc cu ajutorul tehnicii frauduloase.



„Vezi că trebuie să le luăm banii din prima pe unde-i punem la masă. Într-o oră trebuie să piardă toţi banii. Adică trebuie să piardă la şapte-opt sute, şapte-opt sute (se referă la 700-800 de euro- nr) că nu mai pleacă …dacă pierde”, făcea planul Eugen. „Da! Da! Da! Da! Da! Trebuie să intrăm tare de la el început. Fii atent în… fii atent când îţi spune el ţie că…”, îi ţinea hangul Nicuşor.



Eugen Pădure: Când e… când e următoru, adică doiu , treiu, patru , cinciu , şaptele, aici e problema când sunt io unu dar dacă io… vezi dacă mi-l arăţi postul unu, postu unu cine p… mea îl face? Lasă-mă pe mine să stau cu telefonul acolo, băi! Şi casca… casca, dacă tu stai… Io stau cu telefonul acolo şi tu stai faţă-în-faţă cu mine s-aude?

Nicuşor Dancu-Enache: Nu. Trebuie să stai lângă telefon.

Eugen Pădure: Dacă să stai tu postu unu cum stai tu lângă dealer, în dreapta la dealer, şi io să stau în stânga, s-aude? Nici aşa?

Nicuşor Dancu-Enache: Nu.

…

Nicuşor Dancu-Enache: Păi nu-ţi arăt. Îţi spun numai când mergi tu, când câştigi tu.

Eugen Pădure: Păi da mă! Nu ştiu, mânca-ţi-aş! Că vezi tu?! Nu sunt atent şi îmi vine 2 aşi, 2 popi.

Nicuşor Dancu-Enache: Nu. Dacă nu îţi arăt fisa nu mai mergi că pierzi. Face unu chintă, culoare, trei bucăţi, două perechi… Nu mai mergi. Indiferent ce ai în mână, nu ţi-am arătat fisa- eşti praf.

Eugen Pădure: Da mă dar tu tre să fii atent. Nu te mai sălta de la masă până nu-mi citeşti cartea, până nu... până nu mi-o transmiţi.

De ce „dădeau calde”

Totodata, potrivit discuţiilor, pierderea unor sume de bani „pentru a ţine jocul” în vederea atragerii victimelor, se petrece în mod obişnuit stabilindu-se că initial aceştia pierd sume de bani pentru a da o impresie de corectitudine a jocului „să dea calde”.



Nicuşor Dancu-Enache: N-aş accepta io, Gelule! Ţi-am zis că n-accept. Am…eu am pierdut 3700 la poker ca să joc, ca să ţin jocu, ca să dau calde la lume. Şi am pierdut şi m-a lăsat lumea aşa.

Eugen Pădure: Lasă, mă, că n-ai făcut-o tu ca să ţii jocu, ca să dai calde la lume.

Cearta pe bani

Uneori, după ce jucătorii erau păcăliţi, membrii grupării se certau pe împărţirea banilor şi a diverselor bunuri. Aşa s-a întâmplat în iunie 2017, când au împărţit aproape 20.000 de euro şi bunuri de 30.000 de euro. Enache-Nicuşor Dancu a primit doar 2.000 de euro, deşi el era cel care folosea tehnica pentru scanarea cărţilor de joc.

Nicuşor Dancu-Enache: Bă, nene! S-a pierdut 22.000 şi ajunge două... (n.l. neinteligigil)

Ionel Sefer: Nu ăsta. Aşa a fost partea, să moară familia mea! Poate Doamne iartă 50 de euro sau mai puţin să nu mă jur.

Nicuşor Dancu-Enache: Bă nene! Cum? Că omu a pierdut 17.000 cash.

Ionel Sefer: Păi îţi fac io socoteala. Ascultă-mă! Păi ia ascultă-mă puţin!

Nicuşor Dancu-Enache: Aşa.

Ionel Sefer: Câţi bani ţi-a venit ţie?

Nicuşor Dancu-Enache: 1.800.

...



Ionel Sefer: Ăştia-i banii, 17.000, Gogule!

Nicuşor Dancu-Enache: Îhî!

Ionel Sefer: Dintre care a rămas acaretili.

Nicuşor Dancu-Enache: A rămas acareti de 30.000, Bilane.

Ionel Sefer: Acarete? Da. Atâta e.

Nicuşor Dancu-Enache: Păi? Te mint?

Ionel Sefer: Păi ceasu-i... ceas... cât e ceasu? E 17.000, nu?

Nicuşor Dancu-Enache: Da. Şi ăla tot la fel.

Ionel Sefer: Şi ăla tot la fel?

Nicuşor Dancu-Enache: Da.

Ionel Sefer: Hâm! Ai văzut?!

Nicuşor Dancu-Enache: Lasă că mâine stau de vorbă cu Cap separat... şi la urma stau de vorbă şi cu Butoane. Şi îî zic şi io lu Butoane că dacă e bine aşa.

Tehnica, explicată telefonic

Nicuşor Dancu-Enache explică pe îndelete această tehnică de trişa la poker unui amic. Câştigul era asigurat dacă pe masa de joc era pereche de cărţi marcate. Convorbirea a fost interceptată de procurorii DIICOT.

Domn: Alo.

Nicuşor Dancu-Enache: Să trăieşti.

Domn: Salut.

Nicuşor Dancu-Enache: Din partea...de la Bebe te sun.

Domn: Ia spune.

Nicuşor Dancu-Enache: Nu trebuie decât...să ne bage cărţile cineva.

Domn: Da, da şi altceva...ai nevoie de patron.

Nicuşor Dancu-Enache: Sunt nesigilate...poftim.

Domn: Ai nevoie de patron ceva.

Nicuşor Dancu-Enache: Nu am nevoie...dacă am unu care trage cu mine, e uşor că luăm banii mai repede.

Domn: Îţi mai bag unu că e tovarăşu meu.

Nicuşor Dancu-Enache: Dacă nu eu pot să iau şi singur.

Domn: (limbaj neinteligibil) şi altceva nu-ţi trebuie.

Nicuşor Dancu-Enache: Nu îmi trebuie nimic eu am smecherie pe telefon.

Domn: Aşa.

Nicuşor Dancu-Enache: Şi mă anunţă mâna câştigătoare. Câştigă unu cu trei, câştigă doi cu cinci...

Domn: Da tu eşti cu telefonul pe masă...

Nicuşor Dancu-Enache: Telefonul poate să-mi arate...

Domn: Să te mai sune telefonul...

Nicuşor Dancu-Enache: Păi sună, eu am cartelă în telefon.

Domn: Aşa.

Nicuşor Dancu-Enache: Pot să vorbesc normal. Am şi baterie de schimb la el că asta nu ţine decât o oră două.

Domn: Aşa

Nicuşor Dancu-Enache: Aaaa, poate să-mi afişeze pe telefon pe display cum arată ceasu la telefon la orice telefon normal să...în fracţiune de secundă să-mi arate sau să-mi spună în cască.

Domn: Aşa...(limbaj neinteligibil).

Nicuşor Dancu-Enache: De cât atât cărţi noi sigilate, chiar dacă nu acceptă cărţile noastre...dau comandă de cărţile care au ei.

Domn: Am douăzeci de perechi de cărţi care trebuie, care-ţi trebuie ţie la telefon.

Nicuşor Dancu-Enache: Nu sunt de alea ca a lu ŢACARESCU ca a lu ROBERT ca a lu ăia astea sunt de alea electronice.

Domn: Exact am douăzeci de perechi de alea. Ca a lu ăştia care joacă. Am făcut o comandă. Tu numai să vi cu telefonul să joci.

Nicuşor Dancu-Enache: Când şi să...Când zici atuncea vin nu e problemă.

Domn: Ai înţeles am cărţile lor.

Nicuşor Dancu-Enache: Îhî.

Domn: Şi care îţi trebuie ţie la telefon.

Nicuşor Dancu-Enache: Venim le verificăm şi ne punem la masă.

Domn: Sunt bune ce să mai. Ai înţeles.

Nicuşor Dancu-Enache: Îhî.

Domn: Şi îţi dau eu un tovarăşi, am eu un tovarăşi acolo.

Nicuşor Dancu-Enache: E bun (limbaj neinteligibil).

Domn: Da

Nicuşor Dancu-Enache: Că într-o oră poate să-mi dea cinci mâini câştigătoare aşa suntem doi ne dă zece mâini.

Domn: Aşa e...Şi mai ales că acuma s-au mai rărit din ei, joci în cinci în şase.

Nicuşor Dancu-Enache: Cel mai bine aşa...cel mai...

Domn: Cum ? Ai mai multe mâini, îi distrugi mai repede.

Nicuşor Dancu-Enache: Da.

Domn: Au rămas mai puţini.

Nicuşor Dancu-Enache: Da, da, da.

Domn: Au fost da mulţi care...Şi nu ştiau, numai proşti de la ţară de aicea.

Nicuşor Dancu-Enache: La ăia le iei banii şi pe bune fără şmecherii.

Domn: Aşa mi-a spus şi ăsta, ia că dau eu un băiat şi (limbaj neinteligibil)

Nicuşor Dancu-Enache: Eu le-am luat banii la ăştia la ţară mult timp, da intervine nebuneală de aia când pierde lumea şi are bani, te plăteşte cu orice şi pierzi cu aşi cu popi, păi mai schimbam câte un pachet de cărţi, făceam cărţile...

Domn: Ăla e lângă tine ?

Nicuşor Dancu-Enache: Cum ?

Domn: Ăsta e lângă tine ?

Nicuşor Dancu-Enache: E pe terasă aici, da.

Domn: Ia să-mi-l dai.

Nicuşor Dancu-Enache: Hai când zici să venim, atunci venim.

Domn: Te sun că am numărul tău acuma.

Nicuşor Dancu-Enache: Bine.

„Butoane”, pot de 40.000 de euro

Nicuşor Dancu-Enache îi spune unui amic că „Butoane” a câştigat 40.000 de euro.

Domn: Păi ce ai făcut mă…nu mai ai nici un ban?

Nicuşor Dancu-Enache: Nu am băi vere. Am bani de primit. Am pierdut io.

Domn: Aţi jucat aseară ceva?

Nicuşor Dancu-Enache: Am pierdut şi aseară doua trei mii.

Domn: Cu cine ati jucat mă?

Nicuşor Dancu-Enache: Cu Dan…Oneaţă…neinteligibil….

Domn: Ăăăăă?

Nicuşor Dancu-Enache: Au venit ăstia după la Bălţi, Brăila, Constanţa, toată ţara…au jucat pe aici.

Domn: Aha…a jucat şi Butoane?

Nicuşor Dancu-Enache: Da. A luat vreo 40 de mii. Dar a pierdut vreo doua zile la rând.

Domn: Ihm.

A prins lumea „duşmănie” pe el

Nicuşor Dancu-Enache era supăra că „ trebuie să de şpăgi”familiei Butoane, atunci când câştigă la jocul de poker, iar atunci când pierde, pierde din banii lui. Un amic îi spune că în urma folosirii tehnicii la poker „a prins lumea duşmănie că le face manevre la jocuri.”

„Da mă tu eşti prost, le-ai dat pe alea şi lumea prinde, vrei să-ţi spun că îţi spun în faţă lumea prinde duşmănie pe tine că le faci manevre la jocuri, că faci cutare, că joci cu ei, că p... mea, că nu ştiu ce, ai înţeles? Eu unu p... mea, până la urmă asta este, orice om se păcăleşte odată, de două ori, de trei nu mai joc, mă piş pe el de joc, ai înţeles? Da…”, arăta amicul. „Când câştig dau şpăgi, când pierd, pierd banii mei. Păi le-am zis că nu mai joc, că nu mai îmi convine.”, se plângea Nicuşor Dancu-Enache.

Cum funcţiona păcăleala cu centura

Viorel-Ştefan Grecu discută cu un amic, pe care-l chema Robert, cum să păcălească jucătorii de barbut cu centura magnetică. Convorbirea a fost interceptată de procurorii DIICOT.



Viorel-Ştefan Grecu: Păi unde e, mă, ălea? Zarurile, centura unde e?

Robert: Zarurile îi la mine, centura vine omu cu ea. Îl bag direct p-ăla cu ea? Direct?

Viorel-Ştefan Grecu: Păi da ce să-i faci?

Robert: Păi ziceam să nu se bunghească când l-o vedea p-ăla şi ne apucăm direct la joc. Io ştiu?!

„L-am termenat p-ăla!”

Viorel-Ştefan Grecu îi confimă uui amic, pe care-l chema Gabi, că i-a luat banii celui cu are jucase barbut.

Gabi: Alo!

Viorel-Ştefan Grecu: Ce faci, Gabi?

Gabi: Ce să fac, Ţiţi? Uite eram acasă!

Viorel-Ştefan Grecu: L-am termenat p-ăla!

Gabi: Ce-ai făcut? Ai terminat ce?

Viorel-Ştefan Grecu: L-am terminat p-ăla!

Gabi: Bravo frate!