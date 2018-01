GSP - Fratele şefului SIE, recunoscut de o victimă a unei reţele de prostituţie: I se spunea „Gabi SRI“. Gabriel Predoiu: Nu am nicio tangenţă cu Dosarul de prostituţie

Serviciul de Informaţii Externe spune, într-un comunicat remis adevarul.ro, că poziţia şefului instituţiei a fost "denaturată şi reinterpretată"

"Domnul general Silviu Predoiu NU deţine niciun fel de informaţii despre subiectul menţionat şi nu a făcut precizările care îi sunt atribuite, afirmaţiile ofiţerului de comunicare fiind denaturate şi reinterpretate. Vă recomandăm să vă adresaţi DIICOT, singura instituţie în măsură să vă ofere date.

Domnul general este responsabil, în plan personal, pentru propriile acţiuni şi, în plan instituţional, pentru activitatea SIE", se precizeaz[ ]n comunicatul SIE.

Acuzaţiile

Gazeta Sporturilor a început de luni să prezinte o investigaţie referitoare la cazul unor chinezi care au sechestrat şi traficat în 2004-2005 fete din România, unele dintre ele minore, investigaţia bazându-se şi pe date din rechizitoriul DIICOT. Reţeaua acţiona la restaurantul Shanghai din sectorul 3 al Capitalei.

Conform GSP, pe lista celor recunoscuţi de victime în cadrul anchetei este Gabriel Predoiu, fratele lui Silviu Predoiu, actualul director al Serviciului de Informaţii Externe.

Născut pe 1 ianuarie 1961, Gabriel Predoiu era ofiţer SRI în 2004-2005, când era văzut foarte des în preajma şefului traficanţilor, iar una dintre victime l-a recunoscut la audieri.

Conform procurorilor, acesteia i s-a cerut "să privească cu atenţie planşa fotografică numărul 1 cu patru poze şi să indice printre ele pe cea reprezentând persoana care frecventa restaurantul Shanghai, salonul de masaj in incinta acestuia şi despre care ştie că deţine funcţia de poliţist sau alte funcţii ce implică funcţionari de stat”.

”Privind cu atenţia planşa numărul 1, numita … a indicat fără ezitare fotografia numărul 2”, care îl reprezenta pe Gabriel Predoiu.

Fratele lui Predoiu neagă

Gabriel Predoiu a explicat prezenţa sa la restaurant, într-un drept la replică trimis RomâniaTv, afirmând că nu a avut legătură cu Dosarul DIICOT de prostituţie în care ar fi apărut numele său. Redăm, mai jos, replica lui gabriel Predoiu:

"Am luat nota de acuzatiile aduse de tolo.ro si reluate, de intreaga mass-media privind asa-zisa mea implicare intr-un dosar de trafic de minori si doresc, in virtutea dreptului la replica, sa fac urmatoarele precizari:

- Nu am avut cunostinta niciodata despre faptul ca as fi vizat/implicat in orice fel de calitate intr-un dosar penal si nu am fost niciodata chemat la audieri/nu am fost solicitat sa dau vreo declaratie in dosarul instrumentat de DIICOT.

- Nu am avut nici un fel de tangenta cu reteaua de prostitutie sau trafic de minori, nu am fost niciodata la "salonul de masaj". In schimb, da, am fost client relativ constant al restaurantului din acea locatie, pe care il frecventam mai ales in compania familiei, adica impreuna cu sotia si copilul meu.

- Mi-am construit cariera prin munca. Am pretuit intotdeauna statutul meu de ofiter si precizez ca mi-am onorat, prin rezultate, acest statut. Din acest motiv si pentru ca sunt tatal unei fete care la acel moment era adolescenta, refuz chiar si sa ma gandesc ca m-asi fi putut preta la "faptele de care sunt acuzat".

- Inteleg ca fratele meu este o miza sau, poate, o tinta. Ceea ce se intampla, tararea lui in acest scandal cu care nu doar el dar nici eu nu avem vreo legatura, pe baza unor speculatii grosolane, in conditiile in care el nu a stiut nimic pentru ca eu nu am stiut nimic, deci nu aveam ce sa-i spun, este, probabil, parte a unui joc pe care va las pe

dumneavoastra sa-l descoperiti.

La final imi permit si o speculatie - domnul Tolontan, tocmai fusese acuzat de un post de televiziune ca este "colaborator SIE". Prin aceasta "dezvaluire" lovind de-a valma in SIE si SRI, dovedeste tuturor ca nu are stapan. Cel putin nu pe cele doua servicii nationale de informatii. Inteleg sa-mi apar demnitatea si onoarea profesionala, precum si dreptul la imagine prin utilizarea tuturor parghiilor legale de care dispun.

Cu stima,

Col (r) Gabriel Predoiu"

De la ce a pornit scandalul

Într-o discuţie cu ofiţerul de comunicare al SIE, ziariştii GSP au avut confirmarea că cel care apare în poza indicată de fată este fratele şefului SIE. Aceeaşi sursă a mai afirmat că Gabriel Predoiu a lucrat în SRI, iar acum lucrează în mediul privat.

Întrebat dacă şeful SIE a ştiut despre prezenţa fratelui său în acest caz, ofiţerul de presă a declarat: "Şi-a amintit ceva, în sensul că fratele i-ar fi spus câteva lucruri, mai demult", adăugând că "domnul general a înţeles că acel caz s-a rezolvat", "?în sensul în care fratele dânsului era acolo ca ofiţer SRI".

Solicitat să precizeze dacă vrea să spună că Gabriel Predoiu era în misiune, ofiţerul de presă a răspuns: "Da. Şi era şi domeniul dânsului de activitate, dar mai mult, înţelegeţi, nici nu ştim şi nici nu putem spune".

Investigaţia Gazetei Sporturilor a început de la cazul unui ”sectorist de cartier”, Ion Craiu, fost fotbalist la Steaua. Fiind subcomisar al secţiei 11 Poliţie, Craiu răspundea de restaurantul ”Shanghai”, unde acţiona reţeaua de protituţie cu minore.

Nu numai că nu reclamase şefilor prostituţia cu minore care se întâmpla la salonul de masaj de la ”Shanghai”, dar îi proteja pe traficanţi. Craiu a fost înaintat în grad de două ori şi s-a pensionat recent ca şef al Poliţiei Parlamentului României.

De asemenea, jurnaliştii au prezentat informaţia din rechizitoriu, potrivit căreia DIICOT susţinea în 2005 că a descoperit poliţişti, oameni din Garda Financiară şi funcţionari din alte ministere, care erau în relaţii apropiate cu un chinez traficant Mihai, pe care l-au protejat.

”În cauză au fost solicitate autorizaţii de interceptare din care au rezultat că inculpaţii beneficiază de sprijinul unor ofiţeri de poliţie, comisari de gardă financiară, funcţionari publici din cadrul unor ministere, persoane care îi ajută să obţină documentele necesare introducerii în ţară a cetăţenilor străini, precum şi rezolvarea unor probleme ce pot constitui obiectul unor cauze penale”.

Magistraţii DIICOT au cerut disjungerea cazului, ca să fie cercetaţi şi aceşti poliţişti şi comisari din Gardă şi posibili alţi funcţionari.

Jurnaliştii GSP au descoperit că în acest caz erau implicaţi nu doar poliţişti şi comisari din Gardă, ci şi procurori, numindu-i pe Marius Olteanu Felician, actualul procuror şef de secţie Urmărire Penală la Curtea de Apel Militară, şi poliţişti recunoscuţi chiar de către fetele care erau obligate să se prostitueze.

"Ei fie se culcaseră cu ele, fie asistaseră la forţarea unor fete, fie îl ajutau pe patron să-şi continue afacerile ilicite, fie le făceau pe toate", scriu jurnaliştii.