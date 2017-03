Grindeanu: Evaluarea Ministerului Public e făcută de cel care trebuia să o facă, nu de premier sau preşedinţii Camerelor

„Poate că e un lucru nou ca un ministru al Justiţiei să-şi permită să facă ce spune legea, să evalueze activitatea Parchetului General, a DNA şi a altor structuri. Uite că mai încercăm să aplicăm şi ceea ce scrie în lege, anume prerogativele pe care le are ministrul de a face aceste evaluări. E un lucru nou! E o evaluare făcută de cel care trebuia să o facă şi nu de către prim-ministru şi nici de către preşedintele Camerei, preşedintele Senatului sau preşedintele României. Conform legii ministrul Justiţiei trebui să facă această evaluare şi a făcut-o”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, răspunzând astfel criticilor aduse evaluării pe care ministrul Justiţiei a prezentat-o miercuri, potrivit News.ro.

Prim-ministrul a spus că ceea ce trebuie să facă Tudorel Toader, în perioada următoare, e ceea ce s-a angajat în momentul în care a acceaptat să devină ministru, precizând că e nevoie de instituţii puternice şi de mecanisme care să funcţioneze dincolo de cine le conduce.

„Important e ca aceste instituţii să lucreze şi să fie create sau îmbunătăţite mecanismele care să întărească lupta anticorupţie”, precizat Grindeanu.

Referitor la declaraţiile liderului PSD, Liviu Dragnea, care a afirmat că "nu îşi asumă" raportul prezentat public de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cu privire la activitatea Ministerului Public şi a DNA şi că este "dezamăgit" de raportul acestuia, premierul a spus nu îşi ”dă cu părerea despre părerea cuiva”.

„Nu am discutat cu domnul Dragnea (…) Dar am auzit că domnul preşedinte Liviu Dragnea îşi va spune punctul de vedere la sfârşitul acestui proces de evaluare. Am văzut că a făcut acest lucru”, a spus Grindeanu.